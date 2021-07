Koniec z plikami .apk na Androidzie. Google zmienia zasady

Programiści muszą się dostosować..





Koniec z aplikacjami .apk - dlaczego?





fot. George Dumitrache - Unsplash

Google ogłosiło ogromną zmianę dla programistów, którzy do tej pory tworzyli swoje aplikacje na urządzenia z Androidem. Okazuje się, że już niebawem Sklep Play zrezygnuje z aplikacji z rozszerzeniem .apk - te były z Androidem praktycznie od samego początku jego istnienia.Od sierpnia 2021 roku firma z Mountain View będzie wymagała publikowania nowych aplikacji w Sklepie Play przy wykorzystaniu pakietu Android App Bundle.Google rezygnuje z rozszerzenia .apk na rzecz Android App Bundle. Jednocześnie firma bardzo zachwala swoją nową technologię, która ma posiadać sporo ulepszeń względem poprzedniego rozwiązania. Najważniejszym z nich jest mniejszy rozmiar, który będzie pobierany na urządzenia użytkowników w przypadku aktualizacji poszczególnych programów. To jednak nie koniec. Google wprowadzając Android App Bundle przygotowuje się także do swoistej redystrybucji aplikacji.W ostatnich dniach Microsoft wspomniał bowiem, iż Windows 11 będzie obsługiwał natywnie aplikacje przeznaczone na Androida. To początek większej integracji. Nic więc dziwnego, że Google chce wykorzystać jeden standard, aby uprościć sytuację w przyszłości. Nie tylko w przypadku Microsoftu.Jak czytamy na oficjalnym blogu Google, wymagania dotyczące Android App Bundle będą dotyczyły tylko i wyłącznie nowych aplikacji. Istniejące programy i gry, które są dostępne w Sklepie Play zostaną zwolnione z całej konwersji. Google przygotowuje więc swoisty grunt pod nowości, które już niebawem znajdą się w jednym z największych sklepów z aplikacjami na świecie. Programiści powinni więc o tym wiedzieć.Na przeciętnego użytkownika zmiana nie wpłynie w żaden znaczący sposób. Nie wiadomo jednak, co dokładnie czeka osoby, które do tej pory wgrywały na swoje urządzenia aplikacje z innego źródła, w postaci plików .apk. Można się jednak spodziewac, że magicy chociażby z forum XDA-Developers znajdą na to jakieś rozwiązanie.Źródło: Google / fot. Sebastian Bednarek - Unsplash