Instagram: „chcemy być konkurencją dla TikToka i YouTube”

Instagram ma się niedługo nieco zmienić

Źródło: Instagram (via TNW)

Instagram kojarzony jest niewątpliwie z aplikacją do przesyłania zdjęć (lub ewentualnie filmów). Nie ma zresztą co się dziwić – to w tę stronę rozwijana była usługa przez wiele lat. Od pewnego czasu jednak myślenie o niej w ten sposób nieco się zmienia. Tego chcą przynajmniej osoby nią zarządzające.Adam Mosseri, szef Instagrama, opublikował dosyć odważne oświadczenie. Jak się okazuje, kierunek rozwoju platformy niedługo się nieco zmieni.. Jednym słowem – Instagram ma stać się usługą „do rozrywki”, a nie tylko do publikowania losowych plików multimedialnych.Co jednak najciekawsze,Pojawiła się wzmianka o próbie konkurowania z tymi molochami jeśli chodzi o najlepszą aplikację służącą do szeroko rozumianej rozrywki. W jaki sposób? Przede wszystkim poprzez implementację społecznościowych funkcjonalności.Instagram ma pozwolić na. Wtedy też na naszej tablicy pojawiać się będą posty bezpośrednio nawiązujące do np. gotowania czy jazdy konnej. Tutaj też wykorzystanie zostanie specjalny algorytm bazujący na tym obecnym na TikToku. Jeśli damy serduszko wybranemu postowi, to Instagram będzie wiedział, że dana treść nam się podoba i zacznie promować podobne. W ten sposób zamknięci zostaniemy w pewnej bańce informacyjnej.Dodatkowo rozwój skupić ma się na IGTV jako „pełnoekranowym doświadczeniu wideo na urządzeniach mobilnych”. Nie wiadomo czy sam format będzie rozwijany wciąż pod nazwą IGTV – na razie niewiele wiadomo o planach Instagrama.Oczywiście w końcu ma pojawić się integracja z Messengerem u wszystkich użytkowników. Na razie wciąż wiele osób nie dostrzega u siebie tejże funkcji. Jak jednak wynika ze słów Adama Mosseri – integracja platform od Facebooka wciąż postępuje.oraz specjalne reklamy w aplikacji. Wszystko to już istnieje, pozostała ekspansja na resztę rynków oraz dokształcenie AI. Zobaczymy co z tego wyjdzie.Plany Instagrama są ambitne, lecz trudno na ten moment przewidzieć czy wystarczą one na konkurowanie z TikTokiem czy YouTube. Aplikacje nieco się od siebie różnią i to raczej TikTok jest obecnie największą platformą służącą stricte rozrywce.Źródło: Instagram, TNW