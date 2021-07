Ojciec sprzedał samochód, by pokryć wydatki dziecka na iTunes

Za wszystko obwinia Apple.



Dosłownie przedwczoraj dzieliliśmy się z Wami informacjami na temat tego, jak wielkie pieniądze ludzkość wydaje na gry i aplikacje mobilne. Nie chodzi tutaj tylko o kupno programów tworzonych z myślą o smartfonach i tabletach, ale także wydatkach czynionych na przeróżne mikrotransakcje w ich obrębie. Rzecz jasna gigantyczną część przychodów twórców aplikacji generują użytkownicy młodzi. 41-letni Muhammad Mutaza z Walii musiał sprzedać samochód, aby pokryć rachunek wygenerowany przez jego syna w sklepie Apple iTunes.Brytyjski Daily Mail donosi o przypadku 41-letniego Muhammada Mutaza z Colwyn Bay w północnej części Walii, który był zmuszony sprzedać Toyotę Aygo, aby pokryć wystawiony przez Apple rachunek w wysokości 1289,70 funtów szterlingów (ok. 6800 złotych). Mutaza pierwotnie uważał, że jego dane ukradli cyberprzestępcy. Szybko okazało się, iż sprawcą zamieszania jest jego 7-letni syn Ashaz, który w "darmowej" grze Dragons: Rise of Berk postanowił poczynić pewne "drobne" wydatki na różne ulepszenia.Pan Mutaza, którego syn grał w grę ponoć "zaledwie przez godzinę", powiedział, że nie zdawał sobie sprawy, że gra oferuje możliwość dokonywania zakupów w aplikacji w wysokości nawet 99,99 funtów każdy. Mężczyzna został obciążony opłatą za mikrotransakcje już po otrzymaniu 29 potwierdzeń e-mailowych za transakcje o wartości od 1,99 do 99,99 funtów. Wyjaśnił, że jego konto iTunes jest połączone z e-mailem, którego nie sprawdza regularnie. Lekarz z Walii uważa, że jego syn zapamiętał hasło do iTunes, patrząc mu przez ramię.