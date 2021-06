Google będzie automatycznie usuwać wiadomości z kodami jednorazowymi

To funkcja, której potrzebowaliśmy.



Źródło: india.googleblog.com

Szyfrowanie i kilka innych ulepszeń

Jednorazowe hasła SMS to w tej chwili nasza codzienność. Są one używane do weryfikacji dwuetapowej, którą stosują już nie tylko banki, ale też większość aplikacji społecznościowych i rozrywkowych. Można więc założyć, że w smartfonie każdego z nas znajduje się co najmniej kilka tego typu wiadomości, w ekstremalnych przypadkach kilkadziesiąt lub nawet kilkaset.Kody SMS mają zwykle ważność maksymalnie kilka minut od wysłania, więc po upływie tego czasu są już do niczego niepotrzebne, zaśmiecając jedynie skrzynkę odbiorczą. Google postanowiło rozwiązać ten problem.Jak informuje wpis na indyjskim blogu firmy, aplikacja Wiadomości wkrótce będzie automatycznie rozpoznawać SMS-y z hasłami jednorazowymi i automatycznie usuwać je po upływie 24 godzin od otrzymania. Ma to być element większego systemu sortowania wiadomości, który także trafić ma na smartfony z Androidem.Niestety, powyższe rozwiązanie będzie na razie dostępne tylko w Indiach. Na wprowadzenie go do Europy będziemy musieli najpewniej poczekać kilka miesięcy.Google w ostatnim czasie bardzo intensywnie rozwija aplikację Wiadomości. Niedawno zyskała ona sporo nowych funkcji, między innymi szyfrowanie end-to-end, które ma skutecznie zadbać o prywatność konwersacji.Poza tym, pojawia się wiele zapowiedzi dotyczących opcji wyszukiwania wiadomości w konwersacjach po słowach kluczowych, a także oznaczania wybranych konwersacji jako ulubione, co poskutkuje wyświetlaniem ich zawsze w pierwszej kolejności.Źródło: india.googleblog.com / fot. tyt. Google