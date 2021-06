Aktualizacja dla smartfon Xiaomi dodaje 2 GB pamięci RAM

Ciekawa technologia.



Kilku producentów smartfonów zaczęło wprowadzać własne technologie rozszerzania pamięci operacyjnej. Celem działań Vivo, OPPO, Xiaomi, Huawei, Honor i innych marek było zapewnienie telefonom o małej ilości fizycznej pamięci RAM płynnego działania. Jak się okazuje, Xiaomi takie rzeczy załatwia prostymi aktualizacjami OTA. Jeden z najpopularniejszych smartfonów tej marki od teraz ma działać lepiej.



Aktualizacja MIUI dodaje 2 GB RAM do smartfona

Redmi Note 10 Pro 5G otrzymał właśnie nową aktualizację oprogramowania dla oprogramowania MIUI w wersji China ROM. Aktualizacja ta zapewnia obsługę technologii rozszerzenia pamięci RAM, która zwiększyła dostępną pamięć o 2 GB wirtualnego RAM-u. Technologia odbierze użytkownikowi część przestrzeni magazynowej na dane, o ile ten zdecyduje się z niej korzystać.



Jak to działa? Gdy fizyczna pamięć RAM telefonu okaże się niewystarczająca, smartfon może przywołać część przestrzeni dyskowej i tymczasowo wykorzystać jako pamięć operacyjną (wolniejszą od fizycznej), aby zapewnić sobie płynne działanie. Ta technologia w wydaniu Xiaomi nazwana została po prostu mianem wirtualnej pamięci RAM (Virtual RAM).



Łatka jest doprawdy niewielka i jest całkiem możliwe, że prędzej niż później dotrze także do smartfonów sprzedawanych w Polsce, z oprogramowaniem Global ROM.



Źródło: Gizpie