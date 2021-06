Linux 5.13 to jedna z największych aktualizacji Linuxa od lat

Dzieje się.

Jak zainstalować Linux 5.13?

Apple MacBook M1. | Źródło: AppleLinux 5.13 to także nowy moduł bezpieczeństwa o nazwie Landlock. Można go używać razem z innymi modułami bezpieczeństwa Linux, np. SELinux, aby lepiej kontrolować i ograniczać to, do czego uruchomiony proces może, a do czego nie może uzyskać dostępu. Inną zmianą z temacie bezpieczeństwa jest modyfikacja funkcji "zaufanych kluczy" jądra, dopuszczająca pochodzenie klucza ze źródeł innych niż TPM.Kilka wartych uwagi usprawnień systemu plików EXT4 to m.in. obsługę polecenia FITRIM ioctl(); automatyczne nadpisywanie wpisów w katalogach po usunięciu plików; oraz możliwość obsługi systemów plików za pomocą składania i szyfrowania wielkości liter — wszystko to sprawia, że korzystanie z tego systemu plików (domyślnego w Ubuntu) jest bardziej niezawodne i bezpieczniejsze.Co nieco dokonało się także w zakresie sterowników. Nowoczesne procesory marki Intel zyskały nowy sterownik chłodzenia. Może to spowodować obniżenie taktowania rdzeni procesora po przekroczeniu niższego progu termicznego niż ustawiony przez domyślnie przez system. Jądro Linux 5.13 otrzymało również wstępne wsparcie dla nadchodzących układów Intel 12. generacji Alder Lake-S. Połączenia przed HDMI 2.1 obsługują teraz AMD FreeSync, funkcję wcześniej ograniczoną do połączeń DisplayPort. Ponadto jądro Linux ma teraz wstępne wsparcie dla procesora graficznego Aldebaran przed jego oczekiwanym tegorocznym debiutem.Już teraz da się pobrać kod źródłowy Linux 5.13 ze strony kernel.org , jeśli masz ochotę skompilować go ręcznie. Zalecanym sposobem przetestowania najnowszego wydania jądra Linuksa jest jednak poczekanie, aż dla dystrybucji, z której korzystasz powstanie stosowna aktualizacja.Źródło: omgubuntu