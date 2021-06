Tak wkrótce będzie wyglądał Microsoft Office, nie tylko w Windows 11

Biurowe aplikacje Microsoftu zostaną odświeżone.

Programy Office w nowym wydaniu

„To odświeżenie wizualnej oprawy pakietu Office bazuje na opiniach użytkowników, którzy prosili o bardziej naturalne i spójne doświadczenia płynące z korzystania z aplikacji, zwłaszcza w systemie Windows. Dzięki tej aktualizacji dostarczymy intuicyjny i spójny, ale wciąż znajomy interfejs użytkownika, zgodny z zasadami koncepcji Fluent Design, i to we wszystkich Twoich aplikacjach: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Project, Publisher oraz Visio. Sprawiliśmy, by odświeżenie oprawy wizualnej było zgodne z projektem systemu Windows 11, tak aby ta nie odstawała na jego tle.”

Odświeżony wygląd pakietu Office – jak wypróbować

W gruncie rzeczy programy pakietu Microsoft Office pod względem wyglądu od kilku ładnych lat prezentują się niezmiennie, nie licząc kilku drobnych modyfikacji. Niebawem się to jednak zmieni. Użytkownicy wydania beta tych programów mogą już przetestować je w wersjach, których oprawa wizualna została kompletnie odświeżona.Nowy wygląd programów pakietu Microsoft Office, jak można się było spodziewać, jest spójny z tym, w jaki sposób prezentuje się system Windows 11. W jego przypadku mamy zatem do czynienia z zaokrąglonymi rogami okien i elementów interfejsu aplikacji czy też nieco bardziej stonowanymi kolorami motywu., wyjaśnia Microsoft.Co istotne, począwszy od omawianego wydania beta motyw pakietu Microsoft Office odpowiada motywowi ustawionemu w systemie Windows. Inną z nowości, którą warto wspomnieć jest to, iż od omawianej aktualizacji pasek narzędzi Szybki dostęp jest domyślnie ukryty, tak aby uprościć interfejs.Jeżeli należysz do programu Office Insider, możesz już pobrać najnowszą aktualizację programów pakietu Office w wydaniu beta i przetestować ich nową oprawę wizualną. Aby tego dokonać, należy skorzystać z panelu „Coming Soon” (ang. Już wkrótce) jednej z aplikacji, klikając wcześniej w ikonę megafonu widoczną w prawym górnym rogu okna. Panel ten na razie nie jest dostępny w programach Access, Project, Publisher ani Visio, ale jeżeli włączysz nowy wygląd w jednej z pozostałych aplikacji, włączy się także on we wszystkich innych.