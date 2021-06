Ważna zmiana w pobieraniu filmów na Netflixie. Koniec z czekaniem

Aplikacja na Androidzie dostaje istotną funkcję.

Tryb offline jest systematycznie rozwijany

Możliwość pobierania filmów i seriali do trybu offline to niezbędna funkcjonalność w podróży, szczególnie samolotem. Dzięki niej, nie musimy martwić się o dostęp do WiFi, czy sieci komórkowej, możemy po prostu oglądać tytuły, które wcześniej zostały pobrane. Netflix oferuje tę opcję od dłuższego czasu, HBO dopiero od 2019 roku.



Netflix opublikował komunikat prasowy, w którym pochwalił się wprowadzeniem do androidowej wersji programu możliwości oglądania tytułów, które zostały pobrane tylko częściowo. Nie ważne, czy udało się pobrać 10 minut, czy prawie cały film, to, co znajduje w pamięci, może zostać odtworzone. Dotychczas, było to możliwe tylko, jeśli proces został ukończony.Ze zmiany ucieszą się przede wszystkim klienci, którzy rzadko mają dostęp do transferu danych lub korzystają jeszcze z taryf operatorów, w którym jest on limitowany. Szkoda tylko, że pomyślano o tej funkcji dopiero teraz, a nie na przykład kilka lat temu - z pewnością oszczędziłoby to nerwów dużemu gronu użytkowników.Funkcja pobierania częściowego nie została jeszcze udostępniona wszystkim, będzie dystrybuowana stopniowo, ale można oczekiwać, że jeszcze w wakacje będziemy mogli z niej skorzystać na każdym urządzeniu z Androidem. Sprzęty do Apple będą niestety musiały poczekać nieco dłużej, na razie Netflix nie zapowiedział tego rozwiązania na iOS.