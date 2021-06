Microsoft xCloud w końcu trafia na iOS i PC!

Doczekaliśmy się.





Microsoft xCloud trafia komputery i urządzenia Apple





fot. instalki.pl

W końcu się doczekaliśmy. Microsoft xCloud, czyli funkcjonalność wchodząca w Xbox Game Pass Ultimate jest dostępna na komputery PC oraz urządzenia z iOS. Amerykańska firma wprowadza swoje strumieniowe przesyłanie gier w chmurze na wiele sprzetów - w tym na te, które korzystają z oprogramowania iOS oraz iPadOS.Microsoft xCloud był od połowy kwietnia 2021 roku dostępny w wersji beta, tylko i wyłącznie na zaproszenie. Od teraz wszyscy abonenci będą mogli z niego skorzystać.Microsoft informuje, iż dostęp do xCloud na komputerach PC można uzyskać za pośrednictwem przeglądarki Edge oraz Google Chrome. Niektórzy użytkownicy donoszą, iż w przypadku macOS całość działa również w przeglądarce Safari.Na ten moment w bibliotece xCloud znajdziemy ponad 100 gier, a sama usługa Microsoftu jest również kompatybilna z kontrolerami łączącymi się z komputerem za pośrednictwem Bluetooth oraz interfejsu USB. W przypadku sprzętów mobilnych, Microsoft stawia na sterowanie dotykowe lub wybór niezależnego kontrolera.Usługa xCloud opiera się obecnie na konsola Xbox Series X. Oznacza to, że całość jest ograniczona do strumieniowania gier w rozdzielczości 1080p przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. O ile oczywiście posiadamy odpowiednio szybkie połączenie z internetem.Można więc powiedzieć: w końcu! Droga Microsoftu do działania xCloud na sprzętach mobilnych od Apple była niczym przejście przez drut kolczasty. Już parę miesięcy temu firmy usiadły do stołu i myślały wspólnie nad tym, jak dokładnie rozwiązać problem umieszczenia wspomnianej usługi i gier w App Store. To się nie udało i sam Microsoft musi korzystać ze swoistych “luk” umieszczonych w przeglądarkach internetowych.fot. instalki.plDla konsumentów nie powinno to jednak mieć większego znaczenia. Strumieniowanie gier odbywa się bowiem w taki sam sposób z aplikacji oraz poprzez interfejs przeglądarki internetowej.No to co? Nie pozostaje nic innego, jak tylko korzystać i… grać.Źródło: Twitter / fot. Microsoft