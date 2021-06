Widgety w Windows 11 wyglądają zupełnie inaczej, niż myślisz

Spodziewano się czegoś innego.

Widżety w Windows 11 nie pojawią się na Pulpicie

W naszym wpisie dotyczącym premiery Windows 11 napisaliśmy, że jedną z intensywnie promowanych przez Microsoft nowości w systemie są widżety. Warto już teraz nakreślić przed przyszłymi użytkownikami OS-u to, jak owe widżety będą wyglądały. Jeśli liczyliście na jakiegoś rodzaju interaktywne wycinki programów, które będzie się dało umieszczać na Pulpicie, obejdziecie się smakiem.Gadżety systemu Windows 7 umożliwiały swego czasu użytkownikom OS-u Microsoftu uzyskanie pewnych informacji, takich jak kursy akcji lub prognoza pogody, dzięki rzutowi oka na Pulpit, na którym były widoczne. Porzucone ze względów bezpieczeństwa gadżety nigdy nie powróciły, mimo że wiele osób miało nadzieję, że Microsoft zmieni zdanie i pewnego dnia zmieni żywe kafelki, które od dawna dostępne są w systemie Windows 10, w rozwiniętą wersję gadżetów. Rzeczywistość będzie jednak odmienna.Microsoft komunikuje, że widżety będą widoczne w "spersonalizowanym kanale, obsługiwanym przez sztuczną inteligencję". Pod tym zgrabnym z marketingowego punktu widzenia sformułowaniem skrywa się kanał informacyjny o nazwie "Wiadomości i zainteresowania", który od jakiegoś czasu jest jednym z elementów systemu Windows 10 i zostanie po prostu rozbudowany w Windows 11. Jednym słowem: w przeciwieństwie do tego, czego wielu ludzi oczekiwało i nadal chce, nie będzie to rozwinięta wersja klasycznych widżetów, które były częścią systemu Windows 7.