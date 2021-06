Ludzkość wydaje fortunę w apkach mobilnych. W te liczby trudno uwierzyć

Gry i aplikacje mobilne to żyła złota.

Przychody z aplikacji mobilnych

Najbardziej dochodowe aplikacje na Androida i iOS

Smartfony w dzisiejszych czasach wielu osobom są w stanie skutecznie zastąpić komputery stacjonarne i laptopy w roli multimedialnych centrów rozrywki. Już od dawna ludzkość na smartfonach nie tylko słucha muzyki i ogląda filmy, ale także gra w gry. Wydawanie pieniędzy na mikropłatności w grach mobilnych i przeróżnych aplikacjach jeszcze kilka lat temu uchodziło za coś wstydliwego, a teraz... wyniki dostarczane przez firmę analityczną Sensor Tower mówią same za siebie. Świat oszalał na tym punkcie.Według wstępnych szacunków i prognoz Sensor Tower Store Intelligence wydatki konsumentów na aplikacje mobilne osiągnęły 64,9 miliarda dolarów w App Store i Google Play w pierwszej połowie 2021 roku. To aż o 24,8 procent więcej niż 52 miliardy dolarów wygenerowane przez oba sklepy w tym samym okresie w 2020 roku.Chociaż wydatki konsumentów zostały wyniesione na nowe wyżyny, dotychczasowy rokroczny wzrost na rynkach telefonii komórkowej był w tym roku niższy niż w 2020 roku. W pierwszej połowie ubiegłego roku pandemia zwiększyła wydatki konsumentów o 28,4 procent. W pierwszej połowie 2019 roku wydatki na apki mobilne wynosiły 40,5 miliarda dolarów.Przewiduje się, że Apple App Store wygeneruje 41,5 miliarda dolarów wydatków konsumenckich na całym świecie z zakupów w aplikacjach, subskrypcji oraz aplikacji i gier w pierwszej połowie 2021 roku. To około 1,8 razy więcej niż przychód wygenerowany przez Google Play, który prognozuje się na około 23,4 miliarda dolarów w analogicznym okresie.TikTok znalazł się na szczycie listy przychodów w 2020 roku i kontynuował ten trend w pierwszej połowie 2021 roku, pozostając najbardziej dochodową aplikacją (niebędącą grą) na świecie - zarówno w App Store, jak i Google Play, włączając Douyin na iOS w Chinach. Przewiduje się, że w pierwszej połowie bieżącego roku konsumenci wydali na TikTok ponad 920 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 74 procent w porównaniu z okresem sprzed roku.