Wypróbuj Windows 11. Testowa wersja systemu Microsoftu oficjalnie dostępna dla każdego

Zapisz się do programu niejawnych testów Insider Preview i przetestuj Windowsa 11 już dziś

Jeśli zapragnęliście samemu sprawdzić na własnym komputerze, jak będzie wyglądał nadchodzący system Windows 11, to macie już taką możliwość. Microsoft oficjalnie opublikował system jako aktualizację dla Windowsa 10 w kanale Insider. Windowsa 11 w kompilacji 22000.51 może sprawdzić już każdy kwalifikujący się użytkownik.Przede wszystkim nasza maszyna powinna spełniać wymagania narzucone przez Microsoft. Sprawdzimy to programem, który niestety miał pewne wady, ale po dodatkowych poprawkach. Co ważne, nie jest to kompletne idealnie działające pod każdym kątem wydanie Windowsa 11, a poglądowy pakiet Insider Preview, więc nie zawiera jeszcze wszystkich opcji i teoretycznie możne powodować pewne problemy. W takim wypadku nie jest zalecane używanie go na naszym głównym komputerze, szczególnie jeśli używamy go do pracy.