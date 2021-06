Rewolucja. Apple zniesie limit 5 GB RAM na iOS i iPadOS

Dobre wieści dla konsumentów.

iPadOS zerwie z limitem 5 GB RAM na aplikację

Zniesienie limitu to doskonała wiadomość dla użytkowników

Najnowsze tablety Apple iPad Pro pomimo dysponowania identycznymi układami Apple M1, co nowe laptopy MacBook i komputery iMac, mają istotne ograniczenie. Instalowane na nich aplikacje mogą korzystać jedynie z 5 GB pamięci RAM, co w przypadkach niektórych programów jest dość dużą wadą. Najnowsza wersja systemu iPadOS pokazuje, że sytuacja ta ma ulec zmianie.iPada Pro 2021 jest dostępny w wersjach z 8 GB lub 16 GB pamięci RAM. Jeszcze w maju okazało się, że aplikacje działające na iPadOS mogą przydzielić sobie tylko 5 GB tej pojemności, by krótko po tym ulec awarii. Co ciekawe, system operacyjny jest w stanie efektywnie wykorzystać całą pamięć urządzenia.Druga wersja beta iOS i iPadOS 15, udostępniona programistom w czwartek, umożliwiła ich aplikacjom dostęp do większej ilości pamięci RAM. Opis w dokumentacji wskazuje, że jest to możliwe tylko w przypadku "wspieranych urządzeń", a aplikacja musi działać stabilnie, jeśli nie uda jej się uzyskać dostępu do ilości pamięci przekraczającej 5 GB RAM. W dokumentacji podano również funkcję, którą można wywołać, aby określić ilość dostępnej pamięci RAM, co sugeruje, że nie ma wyraźnie zdefiniowanego wyższego pułapu wykorzystania pamięci przez aplikacje.Wzmiankowana "lista obsługiwanych urządzeń" jest prawdopodobnie obecnie ograniczona do najnowszych iPadów Pro, ponieważ są one jedynymi kwalifikującymi się sprzętami z wystarczającą ilością pamięci RAM, aby znieść w ich przypadku omawiane tu ograniczenie do 5 GB. Poprzednie generacje iPada Pro miały maksymalnie 6 GB RAM, a inne modele mają 4 GB lub mniej, stąd wprowadzona zasada, dotycząca prawidłowego zachowania apek przy mniejszej ilości pamięci.Limit 5 GB RAM na aplikację został ujawniony przez twórcę aplikacji do edycji obrazu Artstudio Pro podczas testów obciążeniowych tabletów. Apple nigdy nie podawało faktu istnienia takowego limitu do wiadomości publicznej. Usunięcie tego ograniczenia jest natomiast postrzegane jako pozytywna wiadomość dla właścicieli iPadów Pro. Sprzęt ten może stać się dzięki temu bliższy od strony funkcjonalnej laptopom z macOS.iOS 15, iPadOS 15 i wszystkie inne aktualizacje ogłoszone na WWDC21 zostaną udostępnione na jesieni tego roku.Źródło: Techspot