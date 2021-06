PC Health Check 2.3 pod Windowsa 11 raczej nic ci nie powie, Microsoft go zepsuł, ale jest alternatywa

Microsoft widzi braki w PC Health Check i usprawnia aplikację

Jeśli chcemy sprawdzić, czy nasz komputer jest gotowy na aktualizację do Windowsa 11, to możemy zwyczajnie przejrzeć wymagania sprzętowe Win 11. Jednak o wiele wygodniejszą metodą jest instalacja specjalnegoprzygotowanego przez Microsoft. Przynajmniej w teorii.Narzędzie sprawdza system komputerowy pod kątem sprzętu czy typu konta Microsoft i przedstawia wynik w formie odpowiedniego komunikatu i szerszego podsumowania. Początkowo aplikacja informowała tylko zerojedynkowo. Coś tam więcej pokazywała, ale główna treść to tylko wynik, czy kwalifikowaliśmy się na Windowsa 11 lub nie. Jeżeli jakieś wymaganie nie było spełnione, niestety użytkownicy nie mogli dowiedzieć się o co chodzi. Przy okazji nie raz można było zobaczyć błędny komunikat o braku zgodności na komputerach, które nie powinny mieć problemu z Windowsem 11.