Windows 11 będzie wymagał kamerki internetowej o określonych parametrach

Ciekawy wymóg.

Dziwny wymóg Microsoftu. Windows 11 tylko na laptopach z kamerami

Kilka dni temu poznaliśmy wymagania sprzętowe Windows 11 . Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom są one nieco wyższe niż w przypadku systemu Windows 10. Nieco później dowiedzieliśmy się, że Windows 11 będzie kompatybilny z wybranymi procesorami Intel i AMD. Opublikowana na łamach naszego serwisu lista wywołała niemałe kontrowersje, a gdy na nią zerkniecie, zrozumiecie dlaczego. Dziś donosimy o kolejnych wymogach, które nie każdemu będą w smak.Zgodnie z jednym z dokumentów opublikowanych w internetowej sekcji pomocy technicznej na witrynie Microsoftu, firma z Redmond będzie wymagała, aby wszystkie komputery z systemem Windows 11 miały przednią kamerkę, począwszy od 2023 roku. Na szczęście poza nawias zostały wyłączone komputery stacjonarne - na razie zwolnione z tego obowiązku. Na razie.Powyższe oznacza, iż każdy laptop, a także urządzenia konwertowalne i komputery typu All-in-one będą musiały być wyposażone w kamerkę skierowaną w stronę użytkownika. Oczywiście w absolutnej większości nowych laptopów instaluje się kamerki internetowe - zwłaszcza w czasach, gdy zdalne spotkania stały się częstsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nie znaczy to rzecz jasna, że wszystkie notebooki je mają - ASUS ROG Zephyrus G15 i TUF Dash F15 to w tej kwestii wcale nie odosobnione wyjątki.