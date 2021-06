5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #242]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Aplikacja, która pozwala na zdalne sterowanie komputerem za pomocą smartfona. Możemy sterować kursorem, wprowadzać znaki na klawiaturze, wykonywać akcje specjalne (np. odtwarzanie multimediów) itp.Konfiguracja nie jest skomplikowana i sprowadza się do zainstalowania aplikacji na komputerze oraz smartfonie (urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi). Remote Mouse obsługuje wszystkie najpopularniejsze systemy (Windows, Mac, Linux).

Lekki i intuicyjny w obsłudze pamiętnik. Umożliwia swobodne prowadzenie dziennika, zapisywanie pomysłów i ważnych informacji itp. Każdy wpis możemy urozmaicić zdjęciem czy kolorowym tekstem z atrakcyjną czcionką. Aplikacja zachęca nas również do zaznaczania naszego samopoczucia w danym dniu za pomocą zestawu emotikon. Dodatkowym atutem jest możliwość eksportowania wpisów do pliku tekstowego, a także synchronizacja danych z Dyskiem Google.

Phi Metronome

Cena: 0 zł / Android: 4.4 i nowsze

Champion Soccer Star Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,79 zł-99,99 zł za element / Android: 4.1 i nowsze

Tytuł dla fanów piłki nożnej. Rozgrywamy fragmenty spotkań - rzuty wolne, różne, akcje pod bramką itp. Sterowanie w grze opiera się na mechanizmie procy (ustalamy siłę i kierunek kopnięcia oraz ewentualne podkręcenie piłki). Pniemy się w górę w rozgrywkach ligowych i pucharach, rozwijamy umiejętności piłkarzy itp.



Gra nie obciąży przesadnie naszego urządzenia - wszystko dzięki uproszczonej grafice.





Champion Soccer Star - Pobierz Breach Wanderers Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 44,99 zł za element / Android: Zależy od urządzenia

Gra strategiczna oparta na popularnej mechanice zbierania kart i toczenia pojedynków turowych. Wybieramy rodzaj ataku lub wzmocnienia naszej postaci, by jak najlepiej wykorzystać dostępne punkty. Podczas przechodzenia kolejnych etapów spotykamy różnego rodzaju potwory i wyzwania specjalne. Nie zabrakło oczywiście możliwości rozwoju postaci i ustalania kart, z którymi zaczniemy walkę. Gra jest w dużej mierze generowana losowo, co urozmaicą rozgrywkę.



Breach Wanderers - Pobierz

To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!



Niewielkie narzędzie, które przyda się podczas nauki muzyki czy gry na instrumencie. Jak sugeruje nazwa, mamy tu do czynienia z metronomem. Obsługa aplikacji sprowadza się do wyboru podawanego tempa i rozliczenia utworu.Kolorystykę aplikacji możemy dopasować do własnych preferencji. Co więcej, również klasyczny dźwięk metronomu bez trudu zmienimy na inny (w tym na przykład na klawisze fortepianu).