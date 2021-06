Nowy Eksplorator Plików w Windows 11 na wideo. Na takie coś czekałem

Wygląda efektownie.

Nowy Eksplorator Plików w Windows 11

Mam nadzieję, że nie znudziły Was jeszcze doniesienia o nowym systemie Windows 11 , który wczoraj został oficjalnie zapowiedziany przez firmę Microsoft. Dlaczego? Bo mamy kolejne wieści, tym razem dotyczące strony wizualno-funkcjonalnej. Firma z Redmond uchyliła rąbka tajemnicy w kwestii wyglądu i działania zmodernizowanego Eksploratora Plików.Microsoft w trakcie premiery Windows 11 pokazał wiele różnych elementów Windows 11, ale Eksploratorowi Windows nie poświęcił w zasadzie ani chwili. Na szczęście szczątkowe informacje na jego temat dostarczył kanał Windows Insider Program na YouTube, za pośrednictwem nagrania "Watch how Windows 11 is being designed". To właśnie ten materiał obrazuje to, jak wygląda strona wizualna i funkcjonalna ulepszonego Eksploratora PlikówKrótki klip przedstawia zaktualizowany element systemowy z uproszczonym, przypominającym wstążkę nagłówkiem, o dziwo bez dodatkowych zakładek. Nagłówek zawiera kilka nowych ikon dla popularnych działań, takich jak wycinanie, kopiowanie, udostępnianie, usuwanie, właściwości i inne. Na drugim końcu obszaru znajduje się menu "opcji", które prawdopodobnie zawiera bardziej szczegółowe ustawienia.Inne ulepszenia obejmują lepiej zaakcentowane odstępy między folderami i opcje poprawiające komfort korzystania na ekranach dotykowych, rozmycie akrylowe i inne drobiazgi.Premiera Windows 11 powinna odbyć się na przełomie października i listopada bieżącego roku. Bezpłatne uaktualnienie do Windows 11 będzie mógł przeprowadzić każdy posiadacz komputera z Windows 10 spełniającego wymagania nowego OS-u.Źródło: Microsoft