Staying Alive - ta aplikacja może uratować życie (recenzja)

Aplikacja, którą warto mieć na smartfonie.





Staying Alive – baza publicznie dostępnych defibrylatorów

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 5.0 i nowsze

Przydatność niektórych aplikacji, które instalujemy na swoich smartfonach, jest mocno wątpliwa. Dostępne są jednak również takie, które powinniśmy bezwzględnie zapisać w pamięci naszego urządzenia.Staying Alive to znakomity przykład takiej aplikacji. Mamy tu bowiem do czynienia z bazą publicznie dostępnych defibrylatorów (tzw. AED - automated external defibrillator). Znalezienie urządzenia tego typu może uratować życie.Aplikacja nie jest przesadnie skomplikowana. Po uruchomieniu widzimy mapę z zaznaczonymi defibrylatorami w pobliżu. Dotknięcie jednej z zielonych pinezek wyświetla szczegóły - informacje o budynku, dokładnej lokalizacji itp. Nie zabrakło również możliwości samodzielnego dodawania nowych AED.Dodatkowym atutem są instrukcje udzielania pierwszej pomocy (i obsługi defibrylatora) wraz z filmami. Niestety brakuje im napisów w języku polskim.Osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy może zainteresować inicjatywa Citizen Responder, dzięki której aplikacja powiadomi nas o osobach potrzebujących pomocy w naszej okolicy.Staying Alive to aplikacja, którą warto zainstalować. Można przyczepić się braku pełnej polskiej wersji językowej oraz kilku niedociągnięć w interfejsie, ale w tym przypadku nie ma to znaczenia.Używać jej możemy nie tylko w razie wypadku - możemy również pomóc w rozwoju bazy automatycznych defibrylatorów.