Instagram testuje dodawanie zdjęć z poziomu komputera

Nareszcie.

Usprawniony webowy Instagram

„Wiemy, że wiele osób korzysta z Instagrama za pośrednictwem komputera.”

„Aby ulepszyć płynące z tego doświadczenia, testujemy obecnie możliwość tworzenia postów na Instagramie w przeglądarce internetowej, na desktopie.”

Funkcja testowana przez użytkowników

W tej chwili Instagram pozwala na publikowanie zdjęć w usłudze tylko z poziomu jego mobilnej aplikacji. Wygląda jednak na to, że wkrótce się to zmieni. Okazuje się bowiem, że Facebook testuje możliwość publikacji zdjęć na Instagramie z poziomu komputera, a co za tym idzie – webowej wersji platformy.Powyższą informację potwierdził dla serwisu Engadget rzecznik firmy:, czytamy.W ubiegłym miesiącu o tym, iż Facebook pracuje nad omawianą funkcjonalnością, informował Alessandro Paluzzi – włoski deweloper, który w przeszłości był źródłem niejednego wycieku na temat usług powiązanych z Facebookiem. Wówczas Facebook zdawał się jednak prowadzić na Instagramie tylko wewnętrzne testy funkcji.Teraz Facebook zdecydowanie nie prowadzi już tylko wewnętrznych testów. Wielu użytkowników donosi w sieci o tym, iż już może publikować posty na Instagramie z poziomu komputera.