Czy Windows 11 będzie płatny? Sprawdź, czy dostaniesz darmową aktualizację

Tego się można było spodziewać.

Czy Windows 11 będzie płatny?

"Skorzystaj z aplikacji PC Health Check, aby sprawdzić, czy aktualnie używany komputer spełnia wymagania systemu Windows 11. Jeśli tak, możesz skorzystać z bezpłatnego uaktualnienia, gdy będzie dostępne. Większość sprzedawanych obecnie komputerów z systemem Windows 10 będzie można uaktualnić do wersji Windows 11"

Czym Windows 11 różni się od Windows 10?

Windows 11 został oficjalnie zaprezentowany wczoraj o godzinie 17:00 czasu polskiego, dzięki czemu możemy prześledzić wszystkie zaplanowane na jego premierę zmiany. Jeśli widzieliście minimalne wymagania sprzętowe Windows 11 , wiecie na pewno, czy uda się Wam zainstalować na swoim komputerze Windows 11 Insider Preview , który już za kilka dni pojawi się w sieci. W oczekiwaniu na to wydanie przyjrzyjmy się bliżej kwestii nurtującej od wielu dni użytkowników systemu Windows 10...Jeszcze przed oficjalną premierę informowaliśmy Was o tym, że wszystko wskazuje na to, że Windows 11 będzie po prostu darmową aktualizacją dla systemu Windows 10. W istocie, tak właśnie się stanie, co potwierdzili już przedstawiciele firmy z Redmond. Bezpłatne uaktualnienie do Windows 11 będzie mógł przeprowadzić każdy posiadacz komputera spełniającego wymagania nowego OS-u.Aby zweryfikować, czy Twój sprzęt załapie się na darmową aktualizację, skorzystaj z udostępnionego przez Microsoft programu PC Health Check (kliknij na odnośnik, aby go pobrać).- czytamy w komunikacie na stronie Microsoftu dedykowanej Windows 11.Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa darmowy okres aktualizacji systemu Windows 10 do Windows 11. Microsoft zadeklarował, że będzie kontynuowany co najmniej do 2022 roku. Windows 10 będzie wspierany do 14 października 2025 roku.Windows 11 jest wyposażony we wszystkie funkcje i zabezpieczenia dostępne w systemie Windows 10, lecz został przeprojektowany i odświeżony. Zawiera również nowe narzędzia, dźwięki i aplikacje. Tylko tyle i aż tyle.Źródło: Microsoft