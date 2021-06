Windows 11 najlepszym systemem dla graczy. System sam doda HDR i szybciej wczyta gry

Nowy system zaoferuje obraz z HDR nawet w grach bez obsługi rozszerzonej palety barw

Aktualna wersja aplikacji Xbox jeszcze w systemie Windows 10

/ Foto: Instalki.pl

DirectStirage zapewni o wiele szybsze wczytywanie gier w systemie Microsoft Windows 11

Windows 11 umożliwi jeszcze szybsze wczytywanie gier / Foto: Microsoft

Microsoft podkreśla rolę Game Pass Ultimate i jego większą integrację w Windowsie 11

Xbox Game Pass będzie dostępny także na Windowsie 11

/ Foto: Microsoft

Pracując nad swoim kolejnym systemem, Microsoft nie zapomniał o funkcjach dedykowanych specjalnie dla graczy. W końcu OSy z rodziny Microsoft Windows są najczęściej wybieranymi przez graczy na komputerach osobistych. Coraz więcej tytułów pojawia się na Linuxa czy macOS, ale to wciąż Windows 10, a wkrótce Windows 11, będą oferować najlepsze wrażenia i największą listę kompatybilnych gier.Większy odsetek nowych gier wychodzi zawierając opcję grafiki uwzględniającą HDR (High Dynamic Range), jednak wciąż to nie wszystkie tytuły, a co dopiero nieco starsze pozycje. Microsoft wraz z Windowsem 11 wprowadzi funkcję Auto HDR, która wyciągnie szerszą paletę kolorów i większe kontrasty HDR nawet z produkcji domyślnie projektowanych z myślą o standardowym SDR. Wystarczy tylko, aby grafika danej gry była oparta o Microsoft DirectX 11 lub nowszy.Możliwość zobaczenia szerszego zakresu jasności i kolorów w tak wielu produkcjach przyczyni się do wrażenia jeszcze większej głębi obrazu. Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie firmy z Redmond - "Wprowadziliśmy tę technologię w naszych konsolach Xbox Series X|S i otrzymaliśmy znakomitą odpowiedź od twórców i graczy. Cieszymy się, że możemy wprowadzić tę przełomową technologię do systemu Windows 11."Już wcześniej widzieliśmy nieoficjalne wyniki testów, w którychw stosunku do Windowsa 10. Okazuje się, że Microsoft ma kolejnego asa w rękawie i to przygotowanego specjalnie dla graczy. Technologia DirectDrive dostępna wyłącznie w Windowsie 11 pozwoli wczytywać gry jeszcze szybciej niż kiedykolwiek. Pionierskie wprowadzenie przytaczanej opcji również miało miejsce w konsolach Microsoft Xbox Series X|S.Według firmy, DirectDrive umożliwi wczytywanie danych gier na kartę graficzną bez narzutu na procesor naszej maszyny. "Komputery z systemem Windows 11 "zoptymalizowane pod kątem DirectStorage" są przygotowane pod kątem sprzętu i sterowników niezbędnych do zapewnienia tego niesamowitego doświadczenia." Poza tym jedenastka podobnie jak Windows 10, będzie zgodna z masą sprzętu niezbędnego do bezproblemowego i wygodnego uruchamiania oraz grania w gry.Abonament Microsoft Xbox Game Pass PC jest niewątpliwe ogromną bazą korzyści dla graczy. W jego skład wchodzi szeroka biblioteka ponad 100 tytułów na Windowsa (w tym produkcje Xbox Game Studios i Bethesdy od razu na premierę), a także gry zawarte w abonamencie EA Play od Electronics Arts. Dodatkowo w przypadku droższego wariantupodczas aktualnie trwającej promocji, firma dodaje obsługę grania w chmurze. Obecnie tylko na smartfonach i tabletach z Androidem, ale niedługo to się zmieni.Microsoft rozszerzy funkcjonalności aplikacji Xbox. Xbox Cloud Gaming na komputerach z systemem Windows będzie dostępny zarówno w przeglądarkach internetowych jak i w ramach programu Xbox. W dodatku rozgrywkę z jednej platformy będzie można bez problemu kontynuować na kolejnej i mieć te same zapisy na komputerze, konsoli czy w chmurze. Podobnie ma się sprawa z multiplatformową zabawą online, co potencjalnie daje możliwość obcowania ze znacznie liczniejszą społecznością graczy.Źródło i foto: Microsoft