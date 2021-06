Poznaliśmy wymagania sprzętowe Windows 11. Jest ważna zmiana

Oto są.

Mamy to za sobą. Windows 11 został zaprezentowany , a my możemy dzielić się z Wami coraz to większą liczbą oficjalnych informacji na jego temat. Zanim pobierzecie Windows 11 Insider Preview , który zostanie udostępniony już za kilka dni, poznajcie wymagania sprzętowe Windows 11.Microsoft oficjalnie ogłosił system Windows 11, co oznacza, że wiemy już, jaki sprzęt będzie potrzebny do jego uruchomienia. Windows 11 zostanie wydany w stabilnej postaci jeszcze tej jesieni - ma odświeżony zestaw minimalnych wymagań systemowych, które komputery muszą spełnić, aby pomyślnie uruchomić na nich nowy OS.Minimalne wymagania sprzętowe Windows 11 to procesor z co najmniej 2 rdzeniami o taktowaniu 1 GHz w architekturze 64-bitowej lub zgodny ze standardem System on a Chip (SoC). Kluczową zmianą jest fakt, że do uruchomienia Windows 11 będzie potrzebne 4 GB RAM. W przypadku Windows 10 było to tylko 2 GB RAM-u.W kwestii miejsca na dysku, niezbędnym jest posiadanie 64 GB lub większej ilości wolnej przestrzeni na pliki. Co ważne, karta graficzna musi być zgodna z biblioteką DirectX 12 lub nowszą ze sterownikiem WDDM 2.0. Microsoft określił nawet wymagania co do wyświetlacza: musi być to ekran o przekątnej większej niż 9 cali i rozdzielczości co najmniej 1280x720 pikseli.Firma Microsoft wymaga również obsługi UEFI, bezpiecznego rozruchu i TPM 2.0 dla systemu Windows 11. Jeśli Twój komputer nie ma żadnej z tych funkcji, firma Microsoft nie gwarantuje, że Windows 11 będzie działał poprawnie.Co sądzicie o minimalnych wymaganiach Windows 11? Czy w 2021 roku absolutnie każdy komputer powinien już posiadać co najmniej 4 GB pamięci RAM?Źródło: Microsoft