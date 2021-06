Nie możesz doczekać się Windows 11? Wersja Insider Preview już za kilka dni

Coś dla testerów.

Microsoft zaprezentował dziś światu kolejną wersję systemu Windows. Wszyscy użytkownicy chcący przetestować Windowsa 11 na swoich maszynach będą mieli wkrótce okazję, aby to zrobić. Nie, i nie mam tutaj na myśli oficjalnych obrazów ISO, które wyciekły do sieci jeszcze przed oficjalną premierą.Gigant z Redmond zapowiedział, że już w przyszłym tygodniu pojawi się pierwsza wersja Insider Preview dla systemu Windows 11 . Jednocześnie zapowiedziano ważne zmiany dla niejawnych testerów systemu.

Widżety w Windows 11 / foto. Microsoft

Windows 11, skąd pobrać?

Na początku warto wspomnieć o zaktualizowanych wymaganiach sprzętowych Windows 11, które odzwierciedlone są w programie Windows Insider.obejmują m. in.: procesor 1 GHz lub szybszy (co najmniej z 2 rdzeniami, zgodny procesor 64-bitowy), 4 GB RAM, 64 GB lub więcej miejsca na dysku, karta graficzna zgodna z biblioteką DirectX 12 lub nowszą ze sterownikiem WDDM 2.0, wyświetlacz High Definition (720p) o przekątnej większej niż 9 cali.Microsoft przygotował narzędzie PC Health Check służące do sprawdzania kompatybilności sprzętu z Windows 11.Aby zaktualizować swój komputer do Windows 11, należy przystąpić doAby to zrobić, otwórz panel ustawień systemu Windows i wyszukaj hasło: niejawny lub przejdź bezpośrednio do: Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows i zgłoś swój komputer.