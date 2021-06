Cwana zagrywka Microsoftu. Konfiguracja Windows 11 Home będzie utrudniona

Zaczęło się...

Relacjonując dzisiejszą prezentację systemu Windows 11 stwierdziłem, że to naprawdę rozważny kierunek. Microsoft postanowił wykorzystać wzrost zainteresowania komputerami PC i zdecydowanie odświeżyć interfejs swojego flagowego programowania.Odświeżony interfejs, lepsza wydajność, ładne widżety, itd. System zapowiada się imponująco. Z drugiej strony, Microsoft z pewnością będzie próbował na każdym kroku integrować swoje usługi, aby dotrzeć z nimi do maksymalnie dużej grupy odbiorców. Pytanie, czy nie pójdzie to za daleko? Chyba już znamy odpowiedź.

Windows 11 / foto. Microsoft

Bez konta Microsoft ani rusz

Jak donosi The Verge , najtańsza wersjabędzie bezwzględnie wymagała połączenia z Internetem podczas konfiguracji. To nie koniec, aby zalogować się do systemu trzeba będzie utworzyć konto Microsoft.W tym temacie Microsoft stosował już różne praktyki, o czym pisałem w tekście: To chore. Muszę okłamać Microsoft, aby normalnie zainstalować Windowsa Warto przypomnieć, że w przypadku Windows 10, można było zrezygnować z konta Microsoft i zdecydować się na korzystanie wyłącznie z konta lokalnego (oczywiście Microsoft próbował to maksymalnie utrudnić). W przypadku "jedenastki" użytkownicy pozostaną bez wyboru.Jak czytamy w wymaganiach sprzętowych Windows 11 Home, wersja taPolityka Microsoftu jest poniekąd zrozumiała z uwagi na fakt, że system w dużej mierze opiera się na usługach chmurowych. Pozostawienie użytkowników bez wyboru może jednak skutecznie zniechęcić wiele osób do aktualizacji Windowsa 10 do "jedenastki".Minimalne wymagania sprzętowe dla systemu Windows 11 to komputer z 64-bitowym procesorem, 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci masowej.Źródło: The Verge