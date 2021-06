Windows 11 oficjalnie! Odmieniony interfejs, widżety i znacznie więcej

Mamy na co czekać.

Menu Start zostanie wyśrodkowane, co oznacza, że ​​domyślnie nie znajdziesz już go w lewym dolnym rogu. Zgodnie z oczekiwaniami, nowe menu Start używa uproszczonego układu siatki z ikonami wyświetlanymi bez funkcji kafelków na żywo.Osoby odpowiedzialne za projekt nowego Windowsa twierdzą, że Windows 11 będzie również zawierał zaktualizowany tryb ciemny i jasny. Mają one wyglądać znacznie lepiej od strony wizualnej i dopracowania od tego, co widzieliśmy wcześniej w systemie Windows.Zapowiedziano nowości dla osób korzystających z wielu monitorów. Aplikacje mają teraz zawsze uruchamiać się na właściwym ekranie, zgodnie z preferencjami użytkownika.Już przy okazji wycieku obrazów ISO przekonaliśmy się, że Microsoft zadbał o wydajność. Dzisiejsza prezentacja to potwierdza. W dodatku, aktualizacje systemu mają być o 40% mniejsze i bardziej wydajne, działając w tle.Microsoft nie zapomniał o integracji własnych usług i aplikacji z Windows 11. W systemie znajdziemy Microsoft Teams - aplikacja będzie zintegrowana bezpośrednio z paskiem zadań, dzięki czemu użytkownicy systemu mogą mogli wygodnie dzwonić do znajomych, rodziny lub współpracowników.Ważnym elementem OS'a mają być widżety oraz gesty dotykowe. Widżety to spersonalizowany kanał, obsługiwany przez sztuczną inteligencję - funkcja ta niedawno trafiła do Windows 10 i będzie nadal rozwijana w kolejnej generacji systemu.