Aplikacja edukacyjna Kahoot! wreszcie dostępna w języku polskim

Popularna platforma edukacyjna Kahoot! ogłosiła, że aplikacja mobilna Kahoot! pojawiła się w języku polskim.Od powstania w 2013 roku Kahoot! przekształcił się z narzędzia do tworzenia quizów szkolnych w globalną platformę edukacyjną, która łączy i motywuje uczniów w każdym wieku. Teraz użytkownicy mogą korzystać z aplikacji Kahoot! i organizować wyzwania rozgrywane we własnym tempie, udostępniać treści edukacyjne oraz grać w kahooty na żywo w internecie – po polsku i w dziesięciu innych językach.Kahoot! jest już rozpoznawalny w Polsce. W ubiegłym roku zarejestrowanych było tam 13 milionów czynnych graczy z Polski, w tym 1,5 miliona uczniów.Kahoot! ułatwia nauczycielom wprowadzenie wciągających treści do każdej lekcji, sprawdzianu czy powtórki, niezależnie od tego, czy zajęcia odbywają się stacjonarnie czy online. Uczniowie mogą grać w wyzwania Kahoot!, rywalizować z rówieśnikami w ligach edukacyjnych oraz wspomagać się fiszkami i różnymi trybami nauki podczas samodzielnego zdobywania wiedzy.Aplikacja doskonale zdaje egzamin również podczas spotkań towarzyskich - użytkownicy są w stanie wspólnie odkrywać, tworzyć i grać w gry Kahoot! na dowolny temat i dla dowolnej grupy wiekowej niezależnie od tego, gdzie przebywają. Firmowe zespoły korzystają z Kahoota! do angażowania pracowników w szkolenia, tworzenia prezentacji interaktywnych i realizowania bieżących działań, dzięki funkcji burzy mózgów i innych.Aplikacja Kahoot! dostępna jest do pobrania w App Store dla iOS i w Google Play dla Androida Źródło: Kahoot