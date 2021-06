Microsoft zaczął wymuszać instalację aktualizacji Windows 10 21H1

Nie każdemu się to spodoba.

Przymusowa aktualizacja Windows 10 21H1

"Rozpoczynamy nową fazę naszego wdrożenia. Korzystając z danych pozyskanych dzięki uczeniu maszynowemu, zwiększamy liczbę urządzeń wybranych do automatycznej aktualizacji do systemu Windows 10 w wersji 21H1. Będziemy nadal wykorzystywać uczenie maszynowe we wszystkich fazach, aby zapewnić płynną i bezproblemową aktualizację"

Nie od dziś wiadomo, że Microsoft dąży do tego, aby jak największe grono użytkowników systemu Windows korzystało nie tyle z Windows 10, co najnowszej jego wersji. Przymusowe aktualizacje do nowszych wydań nie są czymś powszechnym, ale od czasu do czasu gigant z Redmond się na nie decyduje. Tym razem stosowną decyzję podjęto w odniesieniu do wydania Windows 10 21H1 , które jest z nami już dwa miesiące.Począwszy od tego tygodnia niektóre urządzenia z Windows 10 zostaną automatycznie zaktualizowane do systemu Windows 10 w wersji 21H1 i użytkownicy nie będą mogli pominąć tej aktualizacji. Microsoft potwierdził, że wymusi ów proces na komputerach, na których nadal działa Windows 10 w wersji 2004 z maja 2020 roku. Warto nadmienić, że wydanie to traci wsparcie dopiero w grudniu bieżącego roku.Komputery są aktualizowane automatycznie tylko wtedy, gdy używasz wersji systemu Windows, która zbliża się do końca wsparcia, a okres "wymuszenia aktualizacji" rozpoczyna się właśnie około sześciu miesięcy przed jego zakończeniem. Ponieważ wsparcie dla systemu Windows 10 w wersji 2004 ma się zakończyć w grudniu, automatyczne aktualizacje dla użytkowników 2004 rozpoczęły się już teraz.– zadeklarował producent. Uczenie maszynowe najpewniej wykorzystywane jest do tego, aby określić to, które konfiguracje nie napotkają żadnych problemów podczas procesu instalacji nowego wydania OS-u.Na pocieszenie: Windows 10 21H1 bazuje na wersji 20H2 i jest jedynie poprawką aktywacyjną, więc aktualizacja powinna być szybka i łatwa. Niestety, nikt nie gwarantuje tego, że będzie bezproblemowa. ;)Źródło: Microsoft