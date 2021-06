Opera prezentuje nową przeglądarkę R5

Jest naprawdę ciekawa.

Opera R5 - nowości

Przeglądarka internetowa Opera doczekała się nowej aktualizacji. Jej twórcy są z niej tak dumni i uważają ją za tak rozbudowaną, że nadali jej kryptonim "R5" i w swojej informacji prasowej podają, że to zupełnie nowa przeglądarka. Opera R5 istotnie zawiera całą masę ciekawych usprawnień i daje co najmniej kilka dobrych argumentów za tym, aby sprawdzić jej możliwości.Opera przeprowadziła badanie, z którego wynika, iż od stycznia 2020 roku do czerwca 2021 roku aż 65% internautów spędza więcej czasu w sieci, niż przed tym okresem. Nic dziwnego, bowiem praca i nauka zdalna niejako wymusiły taki stan rzeczy. W związku z tym przeglądarka o kryptonimie Opera R5 ma wychodzić naprzeciw zmieniającym się potrzebom użytkowników, ułatwiając prowadzenie wideorozmów, odtwarzanie muzyki oraz dzielenie się pomysłami ze znajomymi.Nowa Opera R5 to ciekawa funkcja pop out. Kiedy użytkownik zmieni kartę, w której odbywa się wideorozmowa, ta automatycznie przechodzi w tryb oddzielnego, pływającego okienka nad innymi kartami. Nowość jest kompatybilna z Microsoft Teams, Zoom oraz Google Meet. Co więcej, karta z aktywnym połączeniem wideo jest oznaczana teraz czerwonym paskiem. Skrót klawiszowy CTRL + Spacja (wyszukiwanie w kartach) pomaga błyskawicznie znaleźć taką konwersację.