Ta darmowa apka od NVIDIA zamieni Twoje gryzmoły w fotorealistyczny obraz

Koniecznie ją wypróbuj.

Program wykorzystujący moc sztucznej inteligencji

Kompletnie nie masz zdolności artystycznych? 7-latki rysują lepiej niż Ty? Wręcz powinieneś wypróbować zatem najnowszą aplikację od Nvidii., bo tak brzmi jej nazwa, zamienia nawet największe gryzmoły w fotorealistyczne obrazy przedstawiające krajobrazy, i to w czasie rzeczywistym.Canvas bazuje na opracowanej wcześniej przez Nvidię i wytrenowanej z użyciem 5 milionów zdjęć sztucznej inteligencji GauGAN. Najprościej mówiąc, GauGAN działa jak „inteligentny pędzel”, który pozwala malować nie kolorami, a elementami krajobrazu – niebem, drzewami, skałami, chmurami, rzekami i nie tylko.Gdy po raz pierwszy uruchomisz aplikację Canvas, zobaczysz w niej nie jedno, a dwa wirtualne płótna. Niemniej, tylko to widoczne do lewej stronie jest przeznaczone na Twój rysunek. Na tym po lewej program będzie na bieżąco wyświetlał rezultaty pracy sztucznej inteligencji. Zaskoczy Cię to, co tam zobaczysz.