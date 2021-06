Jakie wymagania będzie miał Windows 11?

Zobacz czy zainstalujesz go u siebie.





Windows 11 – możliwe wymagania sprzętowe





Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0 — Windows (@Windows) June 2, 2021

Już jutro, 24 czerwca 2021 roku poznamy, co przygotował dla nas Microsoft w kontekście nowego systemu operacyjnego. Na chwilę przed premierą Windowsa 11 do sieci przedostały się jego potencjalne wymagania. Trzeba przyznać, iż nie są one przesadnie duże. Wygląda na to, że większość komputerów, nawet tych starszych, będzie w stanie sobie z nim poradzić.Jaki sprzęt trzeba więc posiadać, aby móc zainstalować nową odsłonę Windowsa?Obecnie Windows 10 wymaga od komputerów procesora z taktowaniem minimum 1 GHz lub szybszym, 2 GB lub więcej pamięci RAM oraz ekranu z rozdzielczością minimum 800 x 600 pikseli. DO tego trzeba dołożyć 20 GB miejsca na dysku oraz układ graficzny kompatybilny z DirectX9.Okazuje się, że wszystkie komputery, które są obecnie zdolne do uruchomienia Windows 10 będą mogły skorzystać z Windows 11. Jest jednak pewien warunek: pamięć RAM będzie musiała być zwiększona z minimum 2 do 4 GB. Nie ma co się dziwić, już teraz Windows potrzebuje sporo zasobów, aby płynnie działać pod obciążeniem.Informacja na temat większej, minimalnej ilości pamięci RAM pojawiła się za sprawą przecieku powiązanego z komunikatem błędu wyświetlanym podczas próby instalacji Windows 11 . 4 GB RAM ma być idealne na początek przygody z Windows 11. Poniżej tej wartości zapewne będziemy musieli borykać się z problemami w postaci lagowania animacji i błędami, które mogą pojawić się podczas pracy na kilku aplikacjach jednocześnie.Już niebawem dowiemy się, co dokładnie przygotował dla nas Microsoft w kontekście nowego systemu operacyjnego. Do sieci przedostało się już mnóstwo przecieków, jednak jak to zwykle bywa – tylko niektóre z nich okażą się prawdziwe oraz istotne przy instalacji oraz korzystaniu z nowego oprogramowania.Odliczanie do premiery – czas, start.Źródło: WePC / fot. Microsoft