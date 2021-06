OneDrive od teraz z możliwością edytowania zdjęć

Usługa otrzymała cały szereg użytecznych narzędzi.

OneDrive to bardzo przydatna usługa. Pozwala ona między innymi na przechowywanie danych w chmurze i wykonywanie automatycznych kopii zapasowych plików zapisywanych w komputerze czy na smartfonie. Teraz Microsoft rozbudował ją jeszcze bardziej, wzbogacając ją o narzędzia pozwalające na edytowanie zdjęć.Wcześniej za pośrednictwem OneDrive zdjęcia można było co najwyżej obracać. Od dzisiaj usługa oferuje w tym zakresie znacznie większe możliwości. Użytkownicy OneDrive mają już do dyspozycji funkcje przycinania zdjęć i obrazów, obracania w pod dowolnym kątem, przerzucania w pionie i w poziomie, a także dokonywania korekt jasności, naświetlenia, kontrastu, światła, cieni, nasycenia, ciepła i odcieni.

Przycinanie zdjęć w usłudze Microsoft OneDrive. | Źródło: Microsoft

Obracanie oraz przerzucanie zdjęć w pionie i w poziomie w usłudze Microsoft OneDrive. | Źródło: Microsoft

Dokonywanie korekt kolorów i oświetlenia w usłudze OneDrive. | Źródło: Microsoft

OneDrive – filtrowanie obrazów i inne nowości

W tej chwili w OneDrive można edytować obrazy tylko w formatachoraz. Kto wie, może w przyszłości Microsoft pozwoli na edytowanie w usłudze także innych formatów zdjęć.Narzędzia umożliwiające edytowanie zdjęć są już dostępne dla posiadaczy kont osobistych OneDrive. Posiadacze kont firmowych i szkolnych będą musieli na nie jeszcze trochę poczekać, maksymalnie do końca lata.Co istotne, omawiane narzędzia zadebiutowały na razie tylko w webowej wersji OneDrive oraz w aplikacji OneDrive przeznaczonej na smartfony z Androidem (wymagany co najmniej Android 6.0 oraz aplikacja OneDrive w wersji 6.30). Jak informuje Microsoft, na urządzenia z systemem iOS powinny trafić one „później w tym roku”.Warto wspomnieć, że wraz z narzędziami edytorskimi Microsoft wprowadził do OneDrive na urządzeniach z systemem Android kilka innych, dodatkowych nowości. Po pierwsze, od teraz usługa pozwala na wyświetlanie zdjęć ze smartfonu na innym, kompatybilnym sprzęcie, na przykład telewizorze – za pośrednictwem Chromecast. Po drugie, w OneDrive można już filtrować zdjęcia – na przykład po to, by w danym momencie widzieć zdjęcia tylko z jednego, konkretnego folderu. Pozwala na to ikona widoczna w prawym górnym rogu galerii.