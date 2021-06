Nowy sterownik NVIDIA dodaje DLSS w DOOM Eternal i innych grach

Pobierzesz go już teraz.

NVIDIA DLSS trafia do trzech produkcji

Pobierz nowy sterownik NVIDIA

Nowy sterownik Game Ready dla kart graficznych NVIDIA GeForce został opublikowany w sieci. Jeśli korzystasz z GPU tego producenta, powinieneś go zainstalować. Nowość zapewnia wsparcie technik RTX w kolejnych grach. Tym razem mowa o łącznie trzech tytułach, w których gracze odczują znaczący przyrost liczby klatek wyświetlanych w każdej sekundzie.NVIDIA GeForce Driver 471.11 WHQL przynosi jak wiele optymalizacji, skupiając się zwłaszcza na ulepszeniach związanych z trzema grami. Mowa o LEGO Builder's Journeyz obsługą techniki DLSS oraz ray tracingu, DOOM Eternal z aktualizacją zaplanowaną na 29 czerwca i wprowadzającą DLSS i ray tracing oraz Rust, która otrzyma wsparcie DLSS 1 lipca.Oprócz optymalizacji dla wyżej wymienionych gier nowy sterownik Game Ready zapewnia również optymalizacje dla gry F1 2021, optymalne ustawienia w aplikacji GeForce Experience dla czterech gier (Blade & Soul, CrossFire HD, Phantasy Star Online 2 New Genesis, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV) oraz nowe funkcje aplikacji GeForce Experience w tym m.in.:Przechwytywanie zrzutów ekranu HDR w formacie JXR za pomocą jednego kliknięcia we wszystkich grach obsługiwanych przez GeForce Experience. Aby przejrzeć obrazy można skorzystać z darmowej przeglądarki HDR + WCG Image Viewer ze sklepu Microsoft Store.Nowy filtr wyostrzający w funkcji FreestyleSterownik graficzny możecie pobrać jako osobny pakiet lub zainstalować go za pośrednictwem doskonałego oprogramowania GeForce Experience. Bez względu na to, co wybierzesz, stosowne pliki znajdziesz w naszej bazie oprogramowania.Źródło: NVIDIA