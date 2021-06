AMD FidelityFX Super Resolution już działa. To odpowiedź na NVIDIA DLSS

Działa na niemal każdym sprzęcie.

AMD FSR (FidelityFX Super Resolution)

Firma AMD ogłosiła udostępnienie FidelityFX Super Resolution (FSR), czyli odpowiedzi na technikę NVIDIA DLSS. AMD FSR zwiększa liczbę klatek na sekundę w kompatybilnych grach, umożliwiając zabawę w wyższych detalach na sprzęcie, który tego wcześniej nie umożliwiał. Co istotne, FSR działa nie tylko na kartach graficznych AMD Radeon, ale też na NVDIA GeForce.FidelityFX Super Resolution to zaawansowana technologia przestrzennego skalowania obrazu, która wykorzystuje specjalny algorytm analizujący obraz źródłowy, aby odtworzyć go w wyższej rozdzielczości, a następnie wzmocnić szczegółowość tekstur i poprawić jakość. FSR jest obsługiwane przez ponad 100 modeli układów graficznych i procesorów AMD, a także przez szereg produktów NVIDIA.Ponad 40 deweloperów gier zadeklarowało integrację FSR w swoich grach i silnikach. Już teraz technologia ta jest dostępna w siedmiu tytułach: Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, Kingshunt, 22 Racing Series oraz Terminator: Resistance and The Riftbreaker. Jeszcze przed końcem 2021 roku technologia zagości m.in. w Far Cry 6 i DOTA 2. O łatwości implementacji niechaj świadczy fakt, iż pojedynczemu deweloperowi zajmuje ona ok. 2 godziny.Jak działa AMD FSR w porównaniu do NVIDIA DLSS? Pierwsze testy przeprowadzone przez kanały Linus Tech Tips oraz Gamers Nexus sugerują, że AMD jest na podobnym etapie, na jakim NVIDIA była z DLSS 1.0. Jednym słowem: efekty widać, ale nie zawsze są one piorunujące. Skalowanie w trybie najwyższej wydajności zauważalnie rozmywa grafikę, choć odczuwalnie zwiększa oczywiście liczbę klatek. Nie od razu Kraków zbudowano. AMD zapewne z czasem usprawni swoje rozwiązanie.Źródło: AMD, YouTube