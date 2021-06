Aktualizacja Windows 10 poprawia wydajność w grach i eliminuje irytujący bug

Pobierz koniecznie.

Aktualizacja KB5003690 dla Windows 10

2021-06 Podgląd aktualizacji skumulowanej dla systemu Windows 10 Version 21H1 w przypadku systemów opartych na architekturze x64 (KB5003690)

Windows 10 KB5003690. Zapamiętaj nazwę tej aktualizacji, a najlepiej od razu ją zainstaluj. Musisz to zrobić ręcznie, bowiem na razie widnieje ona jako łatka opcjonalna. Najnowsza poprawka rozprawia się nie tylko z problemem rozmytego widżetu Wiadomości i zainteresowania , ale także eliminuje kłopoty z wydajnością w wielu grach. Patch KB50036090 udostępniono dla Windows 10 21H1, 20H2 oraz 2004. Windows 10 KB5003690 to opcjonalna aktualizacja, wydana poza cyklem poprawek zbiorczych wydawanych w drugi wtorek każdego miesiąca. Zawiera bardzo ważne poprawki błędów oraz usprawnienia, pozwalające zapomnieć o spadkach wydajności, stutteringu i FPS dropach w grach. Ostatni z błędów został wykryty w aktualizacjach zbiorczych z marca, kwietnia, maja i czerwca 2001 roku i powodował gwałtownie spadki liczby klatek wyświetlanych na sekundę m.in. w grach Overwatch i Call of Duty: Warzone.Aby zainstalować poprawkę KB5003690, kliknij prawym przyciskiem na Menu Start i wybierz "Ustawienia". Następnie kliknij na "Windows Update". Twoją uwagę powinna zwrócić aktualizacja o nazwie: