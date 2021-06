Comarch ERP Optima - tego programu księgowego używa już ponad 75 tys. polskich firm

Wszechstronne rozwiązanie dla firm.

Comarch ERP Optima - wszechstronne możliwości księgowe

Wszystkie formy księgowości: Ewidencja ryczałtowa; Książka Przychodów i Rozchodów; Księga Handlowa, czyli pełna księgowość lub księgowość kontowa,

Automatyczne księgowanie dokumentów przy wykorzystaniu wzorców księgowych (pełna księgowość), OCR, operacje seryjne na dokumentach,

Rozliczanie VAT na zasadach ogólnych metodą kasową. Możliwość wyboru metody rozliczania VAT, rozliczenia miesięczne lub kwartalne,

Naliczanie zaliczek na PIT-36/PiIT-36L, PIT-37, PIT-28 i CIT-8, obliczanie i elektroniczna wysyłka deklaracji rocznych,

Wprowadzanie dokumentów do Rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych i wysyłanie do systemu e-Deklaracje, tworzenie wydruków rejestrów VAT, dowolna ilość podrejestrów VAT sprzedaży i zakupu,

Sporządzanie i przesyłanie plików JPK we wszystkich strukturach: JPK_V7, VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG,

Ewidencja podatkowa: możliwość rozliczania zarówno dokumentów VAT, jak i innych: np. polisy ubezpieczeniowe, zlecenia,

Wprowadzanie faktur ze skanów i zdjęć; plików PDF, JPG, PNG za pomocą usługi Comarch OCR,

Sporządzanie VAT-ZD do pliku JPK_V7.

Tworzenie okresów obrachunkowych,

Księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,

Generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,

Wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania dokumentów oraz deklaracji

Tworzenie księgowań okresowych,

Prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i wysłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji.

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej,

Wprowadzanie dokumentów do rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej oraz ich księgowanie,

Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,

Naliczanie składek na podatek dochodowy PIT-36/PIT-36L lub PIT-28,

Sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT7K, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-27 oraz wysyłanie do systemu e-Deklaracji,

Sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7/pliku JPK_V7,

Tworzenie i wysyłanie plików JPK_V7.

Podsumowanie

Comarch ERP Optima dzięki możliwości obsługi wszystkich form księgowości i dostępności zarówno w wersji stacjonarnej, jak i online, należy do najpopularniejszych na polskim rynku programów księgowych. Zobacz, czym oprogramowanie podbiło serca przedsiębiorców.Comarch ERP Optima, to nowoczesne i wszechstronne narzędzie. W zakresie księgowości oferuje szerokie możliwości. Obsługuje on:Aplikacja Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości – od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów (KPiR), aż po pełną księgowość, zwaną księgowością kontową. A co najważniejsze, aplikacja działa zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i w trybie online – w chmurze [Księga Handlowa 121 zł miesięcznie, a Podatkowa (KPiR i Ryczałt) jedyne 41 zł netto]. Program jest nieustannie aktualizowany, co sprawia, że wszystkie rozliczenia sporządzane w aplikacji będą zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami. To powinno ucieszyć, nie tylko tych przedsiębiorców (innych nie znam!), którzy nie przepadają za częstymi zmianami przepisów i nie lubią ich na bieżąco śledzić.Ponadto Moduł Księga Handlowa Plus dodatkowo pozwala na zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe, księgowanie schematami księgowymi na konta walutowe, oraz generowanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej czy generowanie przeszacowania walut.Moduł Księga Podatkowa zapewnia wsparcie w codziennej pracy księgowości. Program pozwala na obsługę księgową w zakresie ewidencji ryczałtowej, Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR), a także rozliczenia podatku VAT od towarów i usług. W tym zakresie aplikacja pozwala m.in. na:Comarch ERP Optima to oprogramowanie księgowe: na bieżąco rozwijane i aktualizowane, bezpieczne, stabilne i łatwe w obsłudze. O jej wysokiej jakości świadczy choćby fakt, że w zakresie zaawansowanej księgowości korzysta z niej ponad 5000 biur rachunkowych. Aplikacja, choć jest już ceniona przez duże grono zarówno księgowych, jak i przedsiębiorców, to wciąż jest udoskonalana (wciąż dodawane są nowe funkcjonalności). Ambicją twórców jest stworzenie aplikacji idealnej, która będzie działa szybko i sprawnie w każdym środowisku.Więcej o tym programie do księgowości znajdziesz na: https://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/ksiegowosc/ Partnerem artykułu jest firma Comarch