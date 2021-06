Unijny certyfikat COVID trafił do aplikacji mObywatel

Wyborne wieści.



Unijny Certyfikat COVID od dziś dostępny także w aplikacji mObywatel. Do tej pory Polacy mogli pobierać certyfikat jedynie za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Dokument ułatwi zaszczepionym podróżowanie po krajach Unii Europejskiej w dobie pandemii. W wybranych krajach pozwoli on uniknąć procedury testowej lub kwarantanny.



Unijny Certyfikat COVID w mObywatel

Do tej pory w aplikacji mObywatel widoczny był jedynie kod QR potwierdzający zaszczepienie, ważny tylko w Polsce. Teraz wystarczy zaktualizować aplikację



