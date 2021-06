Czas, start - Samsung rozpoczął prace nad Androidem 12 dla swoich smartfonów

Kiedy finalna wersja?





Samsung rozwija już Androida 12 i nakładkę One UI 4.0





Oh yeah Samsung started development on Android 12 for the Galaxy S21 series. — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 18, 2021

fot. instalki.pl

Stało się. Samsung oficjalnie rozpoczął prace nad Androidem 12 dla swoich smartfonów. Na pierwszy ogień (i co zrozumiałe), Koreańczycy wzięli modele z serii Galaxy S21. Informacja na temat opisywanej sytuacji została przekazana przez Maxa Weinbacha na Twitterze. Kiedy będziemy mogli zobaczyć stabilną wersję Androida 12 dla smartfonów Samsunga?Okazuje się, że w tym roku być może stanie się to szybciej niż zwykle.Google zaprezentowało pierwszą wersję beta systemu Android 12 podczas konferencji I/O, która odbyła się w maju bieżącego roku. Całkiem niedawno amerykańska firma wypuściła w świat drugą odsłonę tego oprogramowania, która obecnie jest dostępna do pobrania na urządzenia firm takich, jak ASUS, OnePlus, Oppo, Xiaomi, realme, Sharp, TCL, Vivo czy ZTE. W całym zestawieniu brakuje jednak… Samsunga.Koreańczycy najprawdopodobniej będą chcieli ujawnić pierwszą wersję beta nakładki One UI 4.0 przed wydarzeniem SDC 2021, które odbędzie się pod koniec września. Ile trzeba będzie więc czekać na stabilną wersję One UI 4.0, którą będzie można zainstalować na smartfonach? Samsung będzie chciał w tym przypadku wyrobić się do końca 2021 roku.Seria urządzeń Galaxy S21 otrzyma nowe oprogramowanie oraz gwarancję dwóch kolejnych dużych uaktualnień systemowych.Które sprzęty ze stajni Koreańczyków mogą jeszcze liczyć na Androida 12? W tym miejscu znajdziecie ich pełne zestawienie.Android 12 to jedna z największych i najważniejszych aktualizacji “zielonego robota” od lat. W systemie znajdziemy mnóstwo nowych funkcji oraz kompletnie odświeżony interfejs i panel powiadomień. Google dodało także zupełnie nowe narzędzia ukierunkowane na prywatność użytkownika oraz przeprojektowane widżety i gesty.Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać i śledzić postęp prac Samsunga. Bardzo możliwe, że Koreańczycy wyrobią się ze wszystkim w zakładanym w przeciekach terminie.Źródło: Twitter - Max Weinbach / fot. instalki.pl