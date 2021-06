Microsoft Windows 11 uruchomiony na smartfonie Lumia 950 XL z procesorem ARM

Odkąd wyciekło ISO, coraz więcej użytkowników próbuje zainstalować go bezpośrednio na swoich komputerach czy przede wszystkim maszynach wirtualnych. Jednak co powiecie na najnowszy, jeszcze oficjalnie niezapowiedziany system Microsoftu, uruchomiony na telefonie komórkowym z procesorem ARM?Smartfon Microsoft Lumia 950 XL został wydany jeszcze w 2015 roku i miał jak na swoje czasy bardzo dobrą specyfikację. Ośmiordzeniowy procesor ARM (Qualcomm Snapdragon 810), 3 GB RAM, 32 GB pamięci na dane i panoramiczny ekran AMOLED 2K 1440p o przekątnej 5,7 cala. Oryginalnie pracował pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Mobile zaprojektowanego specjalnie na potrzeby smartfonów. Jednak Microsoftowi nie udał się atak na rynek inteligentnych telefonów komórkowych i Lumia 950 XL była jedną z ostatnich konstrukcji z Windowsem 10 Mobile.

Tak wygląda strona projektu Lumia WOA / Foto: Instalki.pl - woa-project.github.io

Jeden z programistów Lumia WOA uruchomił Windowsa 11 na smartfonie z procesorem ARM

Brak rozwoju platformy skłonił grupę niezależnych programistów do stworzenia i prowadzenia projektu Lumia Windows on ARM (Lumia WOA). Sam Microsoft od pewnego czasu przygotowuje specjalne wydania desktopowego systemu zgodne z procesorami architektury ARM, więc autorzy akcji Lumia WOA mają całkiem dobre zaplecze do przenoszenia pełnoprawnego Windowsa 10 na smartfony Lumia. Po wycieku Windowsa 11 zabrali się też za obraz najnowszego, jeszcze niezapowiedzianego OS firmy z Redmond.Gustave Monce udostępnił na swoim Twitterze zdjęcie przedstawiające nowy system operacyjny Microsoftu na swojej starej Lumii 950 XL. Niestety nie wiemy, jakie funkcje i komponenty Windowsa 11 działają na Lumii 950, a które nie, a tym bardziej jak płynna jest praca, ale błyskawiczna szybkość przystosowania jedenastki do smartfonu na ARM robi ogromne wrażenie. Gustave Monce ma oczywiście doświadczenie z pracami nad desktopowym Windowsem 10 na ARM w ramach Lumia WOA, więc zna się na temacie, ale i tak bardzo szybkie uruchomienie jedenastki musi oznaczać mocne pokrewieństwo z Windowsem 10.