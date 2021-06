Google planuje funkcję na Androida, którą Apple ma już od dawna

I zupełnie nową aplikację.





Google pracuje nad nowymi metodami lokalizacji urządzenia





fot. Mark Boss - Unsplash

Google pracuje obecnie nad rozszerzeniem możliwości swojej funkcjonalności związanej ze znajdowaniem zagubionego sprzętu. Zarówno Android, jak i iOS posiadają tego typu rozwiązanie, które pozwala użytkownikom podejrzeć, gdzie ostatni raz logowało się ich urządzenie - w przypadku kradzieży lub zwykłego zgubienia.Najnowsze wieści wskazują na to, iż Google będzie chciało sklonować na Androidzie pomysł, który Apple wprowadziło do urządzeń z iOS już jakiś czas temu. Konkretniej chodzi o miks połączenia Bluetooth oraz danych z czipu UWB Jak to będzie działać?Już teraz sprzęty z Androidem zawierają w sobie natywną funkcję “Znajdź moje urządzenie”, która przy wykorzystaniu konkretnych danych pozwala odszukać zagubiony lub skradziony sprzęt. Apple podniosło stawkę w przypadku iOS i oprócz połączenia Wi-Fi i danych sieci komórkowej wykorzystuje także Bluetooth oraz układy UWB dostępne w wybranych sprzętach. Połączenie tych wszystkich technologii przekłada się na niezwykle dokładną możliwość zlokalizowania sprzętu w przestrzeni.Google chce mieć podobne rozwiązanie.Nowy interfejs API wprowadzany przez amerykańskiego producenta do systemu Android zdradza, iż Google pracuje obecnie nad obsługą danych z interfejsu Bluetooth oraz UWB w przypadku sprzętów z zielonym robotem. Android stworzyłby więc dokładnie taką samą sieć lokalizacyjną, jak ma to miejsce w przypadku iOS.9to5Google donosi, iż oprócz dodania nowej funkcjonalności, Google będzie chciało także wypuścić dedykowaną aplikację Spot, która docelowo ma pozwolić na lokalizowanie wielu urządzeń - także tych działających pod kontrolą Wear OS.Na ten moment nie wiadomo, jak dokładnie będzie wyglądała cała platforma firmy z Mountain View, ale nie ma się co dziwić, że Google jest nią zainteresowanie.Poziom popularności jaki zdobyły trackery AirTag od Apple oraz nowości związane z lepszym lokalizowaniem smartfonów, tabletów i akcesoriów przeszedł oczekiwania wszystkich.Bardzo możliwe, że Spot i nowa platforma w ramach Androida zadebiutują z nową, finalną wersją zielonego robota, już na jesień bieżącego roku.Źródło: 9to5Google / fot. Adrien - Unsplash