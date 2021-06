Nie znajdziesz ISO Windowsa 11. Microsoft żąda od Google usunięcia linków

Microsoft chce zaprzestania dalszego rozprzestrzeniania się ISO systemu Windows 11

W ogromnym tempie po wycieku kompilacji 21996.1 rozprzestrzeniły się kolejne. Od początku było jasne, że nie jest to finalnie wyglądający i działający projekt, a wyjątkowo niekompletna wersja doznań z nowego systemu Microsoftu. Poza tym po prostu ISO nie jest oficjalne i nie powinno być używane przez nikogo poza deweloperami i partnerami. Nie jest nawet przeznaczone dla kanału Windows Insiders.W takim razie nie jest niczym dziwnym, że Microsoft próbuje walczyć z rozpowszechnianiem się ISO swojego jeszcze nawet oficjalnie niezapowiedzianego systemu operacyjnego. Koncern wysyła już dokumenty DMCA w sprawie naruszenia praw autorskich do Google, które podnoszą temat usuwania z wyników wyszukiwania linków do stron, które zawierają ISO systemu Windows 11 lub przynajmniej takich mających do nich przekierowania. Owocem tych działań będzie coraz trudniejsze natknięcie się na obraz omawianego systemu w sieci.