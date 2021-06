Windows 11 bije wydajnością Windows 10 na głowę. Oto wyniki testów

Imponujące zmiany.

Wydajność Windows 11 wyższa od Windows 10

Zobacz także:

Windows 11: odczyt 3,448 MB/s, zapis 3,336 MB/s

odczyt 3,448 MB/s, zapis 3,336 MB/s Windows 10: odczyt 2,930 MB/s, zapis 3,189 MB/s

Od kiedy Windows 11 Build 21996.1 wyciekł do sieci, w Internecie publikowana jest lawinowo rosnąca ilość informacji na temat nowego-starego systemu Microsoftu. Wielka aktualizacja dla Windows 10, planowana na październik 2020 roku, przynosi nie tylko daleko idące zmiany w interfejsie. Okazuje się, że Windows 11 to także o wiele lepsza wydajność, czego dowiedziono właśnie mnóstwem benchmarków.Windows 11 deklasuje Windows 10 jeśli chodzi o wydajność. To tym bardziej zaskakujące informacje, że zestawiono ze sobą build testowy do buildu stabilnego. Ben Anonymous na swoim materiale wideo zestawił ze sobą działanie Windows 11 Pro Build 21996.1 i Windows 10 Pro Build 19043. Nowszy OS wczytał się na przykład aż o 18,75% szybciej od konkurenta - w ciągu zaledwie 13 sekund, w porównaniu do 16 sekund.Benchmark Geekbench 5 wykazał wyższość Windows 11. Wyniki dla pojedynczego rdzenia wynosiły 1251 dla Windows 11 oraz 1138 dla Windows 10. W przypadku testu wielordzeniowego było to 7444 dla Windows 11 i 6284 dla Windows 10. Co ciekawe, w pierwszym wypadku procesor działał z taktowaniem 4,9 GHz i temperaturą 93 stopni Celsjusza, a w drugim - 4,8 GHz i... 97 stopni Celsjusza. Czyżby nowszy OS został naprawdę dobrze zoptymalizowany?Co ciekawe, w przypadku 3Dmark06 w Windows 11 uzyskano 9,74% lepszy wynik przy 2,05% wyższym taktowaniu zegarka, ale odbyło się to kosztem wyższej aż o 7,08% temperatury pracy procesora.Różnice były także w zakresie prędkości działania dysków SSD:Więcej szczegółów poznacie oglądając poniższy materiał. Warto.Źródło: YouTube