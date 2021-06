WellPaper - tapeta prawdę ci powie (recenzja)

Tapeta pomoże w rozsądnym korzystaniu ze smartfona?





WellPaper – informacje o korzystaniu ze smartfona zamiast tapety

Cena: 0 zł / Android: 7.0 i nowsze

Cyfrowa równowaga to hasło, które od dłuższego czasu jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Nic dziwnego - intensywne korzystanie ze smartfona niesie ze sobą negatywne skutki i warto czasem oderwać się od ekranu. Ocenę stopnia uzależnienia od smartfona warto zacząć od sprawdzenia, ile czasu dziennie mu poświęcamy.Przydatną może okazać się aplikacja WellPaper tworzona przez eksperymentalne studio związane z OnePlusem. Mamy tu do czynienia z narzędziem do mierzenia czasu, jaki spędzamy ze smartfonem w ręku. Wyniki są prezentowane zamiast tapety.Tapeta podzielona jest na sześć kolorowych części - każda odpowiada jednej kategorii aplikacji (społecznościowe, styl życia, rozrywka, gry, informacje, narzędzia). Wielkość odpowiada ilości czasu przypadającego danej kategorii w danym dniu. Dotknięcie tapety wyświetla dodatkowo podpis i czas przez dwie sekundy. To dość istotne, ponieważ nie możemy samodzielnie zmienić kolorów kategorii.Dostępne są również dwa dodatkowe typy tapet: z okręgami o różnej szerokości oraz płynnie nadchodzącymi na siebie kolorami. Moim zdaniem najbardziej czytelna jest jednak tapeta podstawowa.W samej aplikacji możemy zapoznać się również ze szczegółowym czasem korzystania z konkretnych aplikacji.WellPaper to dość oryginalna aplikacja, której trudno zarzucić coś konkretnego. Nie jest przełomowa i należy ją raczej traktować jako ciekawostkę do wypróbowania. Być może niektórym użytkownikom taki sposób prezentacji danych o korzystaniu ze smartfona przypadnie do gustu.