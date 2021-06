Microsoft pracuje również nad Windows 11 SE. Co to będzie?

Coś dla „chmury”.





Windows 11 SE – co to takiego?





Wiemy już coraz więcej o nowej generacji systemu operacyjnego Windows – wersji 11. W ostatnim czasie w sieci pojawił się nie tylko obraz ISO systemu, ale również masa grafik oraz zrzutów ekranu pokazujących, jak dokładnie może wyglądać następca „dziesiątki”.Zaledwie kilka godzin temu poznaliśmy również kolejne, ciekawe rewelacje dotyczące Windows 11. Okazuje się, że Microsoft może opracowywać wersję systemu oznaczoną jako Windows 11 SE. Czym miałaby się ona różnić od standardowej „jedenastki”?Windows 11 SE ma być wewnętrznie określany przez Microsoft jako „Cloud” SKU. Wygląda to wszystko na mocno zamkniętą edycję przeznaczoną dla specjalnych przypadków użycia. Wskazówki zdradzają również nazwę CloudEditionL, co może wskazywać na to, że amerykański gigant z Redmond przygotowuje Windowsa 11 zoptymalizowanego pod działanie w chmurze.To dziwne bowiem przecież kilka dobrych tygodni temu firma zrezygnowała z dalszego rozwoju Windows 10X . A to właśnie to wydanie miało być przeznaczone do użytku w chmurze oraz na konkretnych urządzeniach. Dane konfiguracyjne Windows 11 nie zdradzają niczego więcej na temat edycji SE – nie wiadomo także, jak będzie wyglądała jej finalna nazwa marketingowa.Jak donosi XDA Developers, zgodnie z certyfikatem pkeyconfig, wariant Windows 11 SE będzie przeznaczony do sprzedaży detalicznej, co oznacza, że Microsoft celuje w szersze grono użytkowników. Windows 11 SE powinien więc być dostępny za pośrednictwem kanałów OEM oraz licencjonowania zbiorowego.Obecnie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji. Te poznamy już 24 czerwca 2021 roku podczas specjalnego wydarzenia organizowanego przez Microsoft. Bardzo możliwe, że dowiemy się wtedy również, do czego dokładnie ma służyć Windows 11 SE oraz czym będzie się on różnił od „zwykłej” wersji Windowsa 11.Jak sądzicie, to „przerobiony” Windows 10X czy może coś zupełnie nowego?Źródło: XDA / fot. Jared Brashier - Unsplash