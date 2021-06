Windows 7 prawie wyglądał zupełnie inaczej i… dużo lepiej

Wow.

Wyjątkowy prototyp

Here's a snippet from a fascinating, super-early Windows 7 prototype that really reimagines the desktop environment. I'd love to see something like this today taking advantage of raytracing to really accomplish some neat effects, interactions, etc.! pic.twitter.com/0VCs3pWqul — BetaCollector (@beta_collector) June 14, 2021

System, który nie daje za wygraną

Windows 7 to system operacyjny, wsparcie dla którego Microsoft zakończył już dawno temu, bo 14 stycznia 2020 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że wycieki na jego temat wciąż są niezwykle interesujące. Tak się składa, że taki wyciek właśnie miał miejsce i dotyczy tego, jak Windows 7 mógł wyglądać, gdyby gigant z Redmond nie zdecydował się na ten projekt, który ostatecznie trafił do użytkowników.Użytkownik Twittera o pseudonimie BetaCollector – kolekcjoner i miłośnik rzadkich, dziwnych i zabawnych informacji na temat produktów Microsoftu, niedawno podzielił się w serwisie krótkim filmikiem, dzięki któremu możemy się przekonać, jak prezentował się pulpit jednego z prototypów systemu Windows 7. Aż trudno uwierzyć, że to co w nim widać, to faktycznie Windows 7.Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że w rzeczywistości na filmie widać system Windows Vista. Nie bez powodu. Omawiany prototyp Windows 7 bazował właśnie na Windows Vista. To co go jednak na tle Visty wyróżnia, to fenomenalne efekty świetlne, za sprawą których doprawdy wyprzedzał swoje czasy.Ciekawe dlaczego Microsoft postanowił ze wspomnianych efektów zrezygnować. Być może kiedyś się tego dowiemy.Windows 7 został wydany 22 października 2009 roku i był następcą Windowsa Vista. Cieszył się on ogromną popularnością. W maju 2010 roku używało go 20,90 procent spośród wszystkich użytkowników systemów rodziny Windows. W lipcu 2012 roku Microsoft ujawnił, iż sprzedał 630 milionów licencji systemu Windows 7.Jak wspomniałam, Microsoft zakończył wsparcie dla systemu Windows 7 14 stycznia 2020 roku. Do tego momentu na rynku zdążyły zadebiutować systemy Windows 8, Windows 8.1 oraz Windows 10. Mimo tego wciąż korzysta z niego około 15 procent spośród użytkowników wszystkich systemów rodziny Windows.Jeśli należysz do osób, które wciąż korzystają z systemu Windows 7, gorąco zachęcam Cię do przesiadki na system Windows 10 . Ten jest przede wszystkim rozwiązaniem znacznie bezpieczniejszym niż stara dobra siódemka.Źródło: Twitter, fot. tyt. Wikimedia Commons/HackZy01 [ CC BY-SA 4.0