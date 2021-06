Tydzień od premiery, a OnePlus Nord CE 5G już dostaje ważną aktualizację

To się nazywa tempo.

First update for OnePlus Nord CE pic.twitter.com/OBOO3dyUkm — Nirmal TV (@nirmaltv) June 17, 2021

OnePlus "umie w aktualizacje", ale nie jest najlepszy

Podczas gdy użytkownicy niektórych marek czekają na aktualizację swoich smartfonów miesiącami, OnePlus śmieje im się w twarz i udostępnia pierwszy update do najnowszego produktu niespełna tydzień po premierze. Jak informują właściciele modelu Nord CE 5G , na ich urządzeniach pojawił się komunikat o dostępności nowej wersji oprogramowania.Aktualizacja o oznaczeniuwprowadza przede wszystkim majowe łatki bezpieczeństwa, ale nie tylko. Na liście poprawek znajdziemy też ulepszone odwzorowanie kolorów wyświetlacza, naprawione problemy ze stabilnością systemu i udoskonalony tryb portretowy w przednim aparacie.Jeśli jesteś posiadaczem OnePlus CE 5G i jeszcze nie dostałeś powiadomienia o aktualizacji, nie ma powodu do niepokoju. Oprogramowanie na razie trafiło jedynie do wybranych użytkowników i zapewne minie kilka dni, zanim zostanie rozdystrybuowane do wszystkich.Pod koniec ubiegłego roku firma Counterpoint Research opublikowała raport dotyczący tego, jak wypadają producenci, jeśli chodzi o aktualizację swoich smartfonów. Według niego, to smartfony Nokii najszybciej i najczęściej dostają łatki bezpieczeństwa oraz istotne aktualizacje. OnePlus znalazł się jednak na drugim miejscu, a zaraz za nim Lenovo, do którego należy Motorola.Warto wspomnieć, że topowe modele OnePlus 9 i 9 Pro mogą już pracować pod kontrolą deweloperskiej wersji Androida 12.Źródło: gizchina.com counterpointresearch.com / fot. tyt. OnePlus