iOS ma 47 razy mniej malware niż Android? Tak twierdzi Tim Cook

Największa zaleta Androida jest jednocześnie największą wadą.

Unijne prawo może bardziej zaszkodzić, niż pomóc

W wywiadzie dla serwisu Brut, transmitowanym na konferencji VivaTech, dyrektor generalny Apple opowiedział o różnicach pomiędzy Androidem a iOS, a także przewadze, jaką według niego ma środowisko którego jest współtwórcą. Poruszane tematy dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa i szkodliwego oprogramowania.Według Cooka, kluczową zaletą iOS jest fakt, że aplikacje można instalować na tym systemie tylko i wyłącznie z firmowego sklepu App Store. Ma to umożliwiać Apple sprawdzanie pod kątem bezpieczeństwa każdego programu, który potencjalnie może trafić na urządzenia użytkowników. W Androidzie system jest otwarty na zewnętrzne źródła, a więc także otwarty na złośliwe oprogramowanie.Cook oznajmił też, że na iOS jest 47 razy mniej malware (szkodliwego oprogramowania) niż na Androidzie. Nie podał przy tym źródła tej statystyki, ale wyjaśnił, że różnica wynika ze skutecznej polityki Apple, która od lat niezmiennie stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo.Poruszenie tematu bezpieczeństwa systemu Apple nie miało miejsca bez powodu. Cook nawiązał w ten sposób do DSA i DMA, czyli europejskich aktów prawnych, które wkrótce mają uregulować rynek firm i usług technologicznych na Starym Kontynencie.Jeśli firmy miałyby się do niego dostosować, musiałyby otworzyć swoje platformy na zewnętrzne źródła i umożliwić równą konkurencję. CEO Apple twierdzi, że to „zniszczy bezpieczeństwo iPhone’a”, a proponowane rozwiązanie “nie jest w najlepszym interesie użytkownika”.Cook pochwalił za to skuteczne wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (znanego też jako RODO), które według niego stworzyło solidne podstawy dla regulacji prywatności w celu ochrony użytkowników. „RODO jest dobre dla Europy i powinno być standardem na całym świecie” - powiedział, jednocześnie zaznaczając, że Apple będzie wspierało rozwój i implementację podobnych przepisów w innych regionach świata.Źródło: bgr.com , fot. tyt. Unsplash