Nowy sklep Microsoftu z aplikacjami z Windows już za parę dni

Novum zadebiutuje w Windows 11.

Na 24 czerwca tego roku Microsoft szykuje całą masę interesujących zapowiedzi. W centrum uwagi jest oczywiście "nowy" system Windows 11, będący tak naprawdę miksem rozwiązań porządnie zaktualizowanego Windowsa 10 oraz porzuconego jakiś czas temu Windows 10X. Oprócz nowości w obrębie interfejsu firma z Redmond ma zaprezentować również zupełnie nowy sklep z aplikacjami.Microsoft Store (wcześniej znany jako Windows Store) jest integralną częścią systemu operacyjnego od czasów Windows 8. Zdaniem przedstawicieli firmy jest to najbezpieczniejszy sposób kupowania, pobierania i instalowania programów i gier dla Windows 10. Niestety, pod wieloma względami sklep działa kiepsko, a użytkownicy Windowsa nigdy go nie pokochali. Sam Microsoft nie umieszcza w nim nawet swoich flagowych aplikacji, pokroju choćby Microsoft Teams Microsoft pracuje nad zupełnie nowym, przeprojektowanym sklepem z aplikacjami dla systemu Windows 11, dysponującym wieloma funkcjami przyjaznymi dla programistów. Ma on zostać ogłoszony 24 czerwca podczas dedykowanego wydarzenia. Nastąpi ono o godz. 21:00 czasu polskiego, już po prezentacji Windows 11, planowanej na godzinę 17:00.

Jaki będzie nowy sklep z aplikacjami dla Windows 11?

Źródło: MicrosoftNie jest jasnym to, w jaki sposób Microsoft planuje zaimponować programistom, ale zwiastun sugeruje, że będzie to mocne uderzenie. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na YouTube.Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, sklep z aplikacjami dla systemu Windows 11 ma oferować ulepszone UI, usprawnioną wydajność i obsługę nowych zasad dla programistów. Programiści będą mogli na przykład przesyłać swoje desktopowe programy komputerowe Win32 do sklepu. Ma to pozwolić zagościć tam narzędziom pokroju Chrome W przeciwieństwie do Sklepu Google Play czy Sklepu Apple, zaktualizowany sklep Microsoft Store umożliwi programistom implementowanie własnych systemów płatności do zakupów w aplikacji. Microsoft nie zarabiałby na sprzedaży poza swoją platformą handlową, ponieważ firma chce promować swój sklep jako otwartą platformę dla wszystkich.Źródło: Microsoft