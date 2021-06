AOMEI rozdaje swoje płatne i arcyprzydatne programy za darmo

Warto skorzystać.

Firma Aomei Technology przygotowała miłą niespodziankę dla użytkowników systemu Windows. W ramach najnowszej akcji promocyjnej za darmo udostępniono dwa rozpoznawalne i zbierające niezwykle pozytywne opinie programy. Mowa o Aomei Backupper Pro oraz Aomei Partition Assistant Pro - każdy z nich ceniony jest na co dzień na ok. 119 - 169 złotych.Aomei Backupper Professional to zestaw narzędzi dla korzystających desktopów i laptopów, który umożliwia tworzenie kopii zapasowych oraz przywracanie systemu, dysków, plików oraz partycji, a także synchronizowanie plików oraz klonowanie systemu. Użytkownik może z łatwością tworzyć harmonogramy wykonywania backupu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kopie zapasowe edytować, a nawet dzielić na mniejsze pliki, aby przechowywać je na urządzeniach pamięci masowej. Aomei Backupper Pro w cenie 0 złotych to okazja, którą trudno zlekceważyć.

Aomei Partition Assistant Pro za darmo

Źródło: AomeiAomei Partition Assistant Professional to gratka dla osób pragnących efektywnie zarządzać narzędziami partycji, takimi jak dzielenie, rozszerzanie, scalanie, odzyskiwanie, czy też formatowanie oraz usuwanie. Oprogramowanie pozwala wygodnie migrować systemy operacyjne do dowolnego SSD lub HDD, a także konwertować systemy plików NTFS, FAT32 oraz FAT. Opinie na temat apki są jednoznaczne: jest rewelacyjna.Źródło: AomeiAby odebrać powyższe programy za darmo, wystarczy przejść pod ten adres . Powinny Was zainteresować żółte przyciski "Get it Now" przy każdej z aplikacji - to właśnie one pozwolą Wam odebrać cenne prezenty bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat.Źródło: zrzut ekranu ze strony AomeiŹródło: Aomei