Wysoki poziom FPS to gwarancja udanej rozgrywki. Jak działa NVIDIA Reflex?

Warto wiedzieć.

Dodatkowe klatki za darmo, czyli NVIDIA DLSS

ASUS Rog Strix Scar G733Q z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 w popularnych grach. |

Fotorealizm na wyciągnięcie ręki

Źródło: mat. własneOpóźnienie da się zmniejszać na przykład inwestując w wydajniejszą kartę graficzną lub monitor z matrycą o wysokiej częstotliwości odświeżania. NVIDIA wie, że nie każdy może sobie pozwolić na ulepszenie sprzętu, w związku z czym stworzyła technologię Reflex, by dopasowywała działanie silnika kompatybilnej gry w taki sposób, aby eliminować kolejkę renderowania układu GPU i odciążać procesor. Jak mocno NVIDIA Reflex eliminuje opóźnienie? Wystarczy zerknąć na poniższe słupki.Źródło: NVIDIACo w praktyce daje zmniejszenie opóźnienia wejściowego? Zarówno profesjonalni e-sportowcy, jak i amatorzy powinni odczuć to, będą za sprawą takiego ulepszenia szybciej reagować na wydarzenia na polu bitwy. W dynamicznych FPS-ach pokroju Call of Duty: Warzone łatwiej będzie precyzyjnie namierzyć cel i robić to jeszcze szybciej.W tej chwili NVIDIA Reflex obsługują obecnie m.in. Apex Legends, Call of Duty: Black Ops Cold War, Destiny 2, Overwatch, Rust, Rainbow Six: Siege i Fortnite. Lista gier nieustannie się powiększa.Oczywiście korzystanie z laptopa do gier z GPU NVIDIA GeForce RTX z serii 30, pokroju ASUS Rog Strix Scar G733Q, to nie tylko liczne korzyści w grach wieloosobowych. Nie można zapominać o arsenale technologii towarzyszących, mających znaczenie podczas zabawy w pojedynkę. NVIDIA DLSS i RayTracing goszczą w końcu w coraz to większej liczbie gier.Źródło: mat. własneNVIDIA DLSS to rewolucyjne rozwiązanie, które ucieszy w takim samym stopniu e-sportowców oraz osoby preferujące kampanie dla jednego gracza. W pierwszym przypadku pozwoli osiągnąć upragnione 144, 240 lub 360 klatek na sekundę w tytułach e-sportowych, a w drugim - spełnić marzenia o graniu w 4K po podłączeniu zewnętrznego monitora. Nawet bez DLSS ASUS Rog Strix Scar G733Q z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 oraz procesorem AMD Ryzen 9 5900HX gwarantuje wydajność zarezerwowaną kiedyś jedynie dla najwydajniejszych desktopów. Po włączeniu techniki DLSS da się uzyskać nawet 40-70-procentowy wzrost liczby klatek na sekundę, bez decydowania się na jakiekolwiek kompromisy. Zobaczcie tylko poniższe wykresy.Wyniki osiągane przez laptopaŹródło: mat. własneJak działa DLSS (Deep Learning Super-Sampling)? Ta nowoczesna technologia krawędzi korzystająca z głębokiego uczenia pobiera niewielką liczbę próbek na piksel, nie obciążając przy tym GPU. Sieć neuronowa tworzy 64 próbki na piksel z jednej próbki na piksel obrazu źródłowego. Rdzenie Tensor obecne wyłącznie w kartach NVIDIA GeForce RTX wykonują niezbędne obliczenia, pozwalając oddelegować Shadery do innych działań. Sieć neuronowa przetwarza następnie pobrane próbki i przetwarza je w taki sposób, by zagwarantować maksymalnie wysoką jakość obrazu. W telegraficznym skrócie: to zaawansowany upscalling, niewidoczny przy odpowiednim doborze ustawień graficznych.Flagową funkcją kart NVIDIA GeForce RTX jest oczywiście ray tracing. Śledzenie promieni w czasie rzeczywistym w grach prezentuje się fenomenalnie i nie dajcie sobie wmówić, że to tylko "bajer". Jeśli mamy zbliżać się coraz mocniej do fotorealizmu w grach, to ray tracing stanowi ku temu istotny krok. Symulowanie fizycznego zachowania światła (cienie, odbicia, okluzja otoczenia, globalne oświetlenie) to przełom, który wymaga dość dużej mocy obliczeniowej, by zapewnić grafikę zbliżonej do tej o kinowej jakości. Właśnie w związku z tym najlepiej radzą sobie z nią układy NVIDIA GeForce RTX serii 20 i 30.Największą wadą ray tracingu jest wciąż to, że... nie jest obecny we wszystkich gry. Już teraz jednak efekty RTX można spotkać w produkcjach pokroju Battlefield V, Minecraft RTX, Fortnite RTX, Watch Dogs Legion, Outriders, Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops - Cold War i wielu, wielu innych. Lista rośnie praktycznie wraz z każdą aktualizacją sterowników graficznych Game Ready Drivers, wydawanych przez NVIDIA zawsze przed premierą największych gier.Duża liczba klatek na sekundę pomaga w każdej sytuacji. W trybie rozgrywki wieloosobowej pozwala wygrywać częściej, a podczas zabawy w pojedynkę przekłada się po prostu na wyższy komfort i większą satysfakcję z rozgrywki. Na etapie podejmowania wyboru warto kierować się nie tylko wydajnością oferowaną przez dany sprzęt, ale także obecnością technologii towarzyszących. Jak widać na przykładzie tego, co oferują karty graficzne NVIDIA GeForce RTX, są cenną wartością dodaną.