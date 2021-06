No w końcu. Xiaomi rozwiąże swój największy problem ze smartfonami

Szkoda, że tyle to zajęło.





Xiaomi tworzy zespół do „naprawy” nakładki MIUI





fot. instalki.pl

MIUI, czyli jedna z najpopularniejszych nakładek na Androida na świecie oficjalnie zadebiutowała ponad dekadę temu – w 2010 roku. Od tamtego momentu Xiaomi stale rozwija swoje oprogramowanie i nie można powiedzieć, że nie przeszło ono mocnej ewolucji.Nie wszystko jest jednak takie ładne i piękne na jakie wygląda. Użytkownicy wybranych smartfonów chińskiego producenta (a na rynku jest ich naprawdę sporo) często narzekają na optymalizacje, bugi oraz inne problemy z działaniem swoich urządzeń opartych o wspomnianą nakładkę.Takie bolączki już niebawem mogą się zmienić. Xiaomi stworzyło bowiem w Chinach specjalny zespół MIUI Pioneer Team.Czym będzie się on zajmował?Xiaomi oficjalnie stworzyło zespół MIUI Pioneer Team. Będzie on działał na terenie Chin. Inicjatywa ma na celu zebranie opinii użytkowników na temat wspomnianej, popularnej nakładki na Androida oraz rozwiązanie najbardziej palących problemów. Xiaomi chce więc w szybki sposób pozyskać maksymalnie dużą ilość informacji dotyczących kłopotów z optymalizacją, zawieszaniem się smartfonów i innymi sprawami.W wypowiedzi dla serwisu Android Authority, przedstawciel Xiaomi przekazał, iż nowa decyzja producenta ma za zadanie wzmocnić komunikację z klientami oraz pozwolić uzyskać lepszy wgląd w problemy jakich doświadcza sama nakładka.MIUI jest podzielone od lat na dwie wersje. Jedna z nich kierowana jest na rynek chiński, a druga na rynek „globalny”. Zespół MIUI Pioneer Team ma się zajmować obiema wersjami, co jest dobrą wiadomością także dla osób w Polsce. Urządzenia od chińskiego producenta są bowiem bardzo popularne w naszym kraju.Xiaomi nie jest pierwszym producentem, który podchodzi do problemów w ten sposób. W przeszłości zarówno LG, jak i Samsung tworzyły specjalne zespoły, które miały odpowiadać za dostarczanie lepszej jakości oprogramowania oraz poszczególnych funkcjonalności.Finalnie, pomysł Xiaomi wyjdzie nam tylko i wyłącznie na dobre.Źródło: AA / fot. instalki.pl